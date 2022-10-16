"Бабье лето" идет к завершению: чего украинцам ждать от погоды до конца октября

Чего ждать от погоды до конца октября

"Бабье лето" в Украине подходит к своему завершению, а ему на смену придут дожди и температурные качели, которые будут продолжаться до конца месяца.

Как говорится в прогнозе Гисметео, похолодание начнет ощущаться уже к средине новой рабочей недели. Небольшое потепление еще вернется в последнюю неделю октября, однако на него стоит рассчитывать не везде.

Так в западных областях, холодать начнет уже после вторника, а температура воздуха может опуститься ниже 10 градусов днем. К выходным стоит ждать начала очередного периода дождей, который с небольшими перерывами будет тянуться вплоть до начала ноября.

В центральных областях столбики термометра будут удерживаться на пару градусов ниже, чем на западе, а на следующей неделе местами возможно даже выпадение мокрого снега.

В восточные области похолодание придет к среде, а уже к пятнице местами тоже вероятно выпадение мокрого снега.

На юге Украины до конца месяца будет сохраняться преимущественно сухая погода, а столбики термометра не будут днем опускаться ниже +10 градусов.

Как сообщалось ранее, ноябрь в Украине начнется с похолодания и дождей, а закончится морозами и снегом.