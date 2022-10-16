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Как сделать носки акцентом осеннего образа: топ-9 стильных решений, уместных в любую погоду (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Носки могут стать изюминкой образа Новость обновлена 16 октября 2022, 13:32
Носки могут стать изюминкой образа

Носки — это не только способ утеплиться, а и возможность сделать ваш лук еще более стильным

Осенний образ можно разнообразить не только самыми горячими трендами сезона, которых в этом году простой уйма, а и небольшими акцентами. Те же носки помогут вам создать более комфортный и теплый лук, но также станут яркой изюминкой наряда при умелой стилизации.

О том, как вписывать носки в осенние образы, чтобы не выглядеть безвкусно, рассказывает украинская стилистка в фэшн-блоге anna.le.nova в Instagram. Можете смело не прятать носки под одеждой и миксовать цвета в луках.

По словам стилистки, носки классно освежают образ, делают его более интересным и детализированным. Однако не все понимают, как их интегрировать в свой гардероб. Поэтому стилистка поделилась девятью простыми формулами, которые помогут вам научиться выбирать стильные носки и комбинировать с другими вещами в образе.

Итак, лучше всего надевать их в таких сочетаниях:

  1. Носки и жакет. Белые носки с лоферами – беспроигрышный вариант.
  2. Носки и леггинсы. Смело натягивайте носки сверху леггинсов, но оставляйте присобранными. В качестве обуви лучше всего подойдут кроссовки.
  3. Носки и джинсовая куртка. Очень просто повторить, но выглядит стильно.
  4. Почти что базовая комбинация – белые носки и кожаная куртка.
  5. Носки и джинсы – всегда удачное решение.
  6. С юбкой носки тоже смотрятся весьма привлекательно.
  7. Сочетать носки и платья может показаться свежей идеей, пользуйтесь.
  8. Яркости вашему внешнему виду в любую погоду добавят носки разных цветов.
  9. Капроновые носки или гольфы могут повысить градус стиля в образе.
Образ с джинсами и белыми носками
Утепляться можно со вкусом
Образы с носками и джинсовками
Кроссовки или лоферы - к носкам подойдет все
Как стильно носить носки
Утонченные образы
Образы с леггинсами и носками
Удобный и стильный вариант
Как носить носки под юбку и кожаную куртку
Смелые наряды
Образы в стиле преппи
Носки и гольфы - обязательный элемент стиля преппи
Образы с цветными носками
Яркие акценты
Образы с платьями и носками
Неожиданно, но выглядит эффектно
Образы с капроновыми носками и гольфами
Решение для более теплой погоды

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь на вершине трендов в сезоне осень-зима и как подобрать пару, чтобы подходила под любую погоду.

Теги:
#Мода #Стиль #Носки #Тренды