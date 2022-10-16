Как сделать носки акцентом осеннего образа: топ-9 стильных решений, уместных в любую погоду (фото)

Носки — это не только способ утеплиться, а и возможность сделать ваш лук еще более стильным

Осенний образ можно разнообразить не только самыми горячими трендами сезона, которых в этом году простой уйма, а и небольшими акцентами. Те же носки помогут вам создать более комфортный и теплый лук, но также станут яркой изюминкой наряда при умелой стилизации.

О том, как вписывать носки в осенние образы, чтобы не выглядеть безвкусно, рассказывает украинская стилистка в фэшн-блоге anna.le.nova в Instagram. Можете смело не прятать носки под одеждой и миксовать цвета в луках.

По словам стилистки, носки классно освежают образ, делают его более интересным и детализированным. Однако не все понимают, как их интегрировать в свой гардероб. Поэтому стилистка поделилась девятью простыми формулами, которые помогут вам научиться выбирать стильные носки и комбинировать с другими вещами в образе.

Итак, лучше всего надевать их в таких сочетаниях:

Носки и жакет. Белые носки с лоферами – беспроигрышный вариант. Носки и леггинсы. Смело натягивайте носки сверху леггинсов, но оставляйте присобранными. В качестве обуви лучше всего подойдут кроссовки. Носки и джинсовая куртка. Очень просто повторить, но выглядит стильно. Почти что базовая комбинация – белые носки и кожаная куртка. Носки и джинсы – всегда удачное решение. С юбкой носки тоже смотрятся весьма привлекательно. Сочетать носки и платья может показаться свежей идеей, пользуйтесь. Яркости вашему внешнему виду в любую погоду добавят носки разных цветов. Капроновые носки или гольфы могут повысить градус стиля в образе.

Утепляться можно со вкусом

Кроссовки или лоферы - к носкам подойдет все

Утонченные образы

Удобный и стильный вариант

Смелые наряды

Носки и гольфы - обязательный элемент стиля преппи

Яркие акценты

Неожиданно, но выглядит эффектно

Решение для более теплой погоды

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