Как сделать носки акцентом осеннего образа: топ-9 стильных решений, уместных в любую погоду (фото)
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Носки — это не только способ утеплиться, а и возможность сделать ваш лук еще более стильным
Осенний образ можно разнообразить не только самыми горячими трендами сезона, которых в этом году простой уйма, а и небольшими акцентами. Те же носки помогут вам создать более комфортный и теплый лук, но также станут яркой изюминкой наряда при умелой стилизации.
О том, как вписывать носки в осенние образы, чтобы не выглядеть безвкусно, рассказывает украинская стилистка в фэшн-блоге anna.le.nova в Instagram. Можете смело не прятать носки под одеждой и миксовать цвета в луках.
По словам стилистки, носки классно освежают образ, делают его более интересным и детализированным. Однако не все понимают, как их интегрировать в свой гардероб. Поэтому стилистка поделилась девятью простыми формулами, которые помогут вам научиться выбирать стильные носки и комбинировать с другими вещами в образе.
Итак, лучше всего надевать их в таких сочетаниях:
- Носки и жакет. Белые носки с лоферами – беспроигрышный вариант.
- Носки и леггинсы. Смело натягивайте носки сверху леггинсов, но оставляйте присобранными. В качестве обуви лучше всего подойдут кроссовки.
- Носки и джинсовая куртка. Очень просто повторить, но выглядит стильно.
- Почти что базовая комбинация – белые носки и кожаная куртка.
- Носки и джинсы – всегда удачное решение.
- С юбкой носки тоже смотрятся весьма привлекательно.
- Сочетать носки и платья может показаться свежей идеей, пользуйтесь.
- Яркости вашему внешнему виду в любую погоду добавят носки разных цветов.
- Капроновые носки или гольфы могут повысить градус стиля в образе.
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