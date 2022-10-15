Модные тренды осени-2022: топ-5 актуальных пар на любую погоду (фото)

Точно не ошибетесь, если выберете грубые ботинки или ботильоны со складками

Именно обувь может повысить градус стиля или же, наоборот, испортить все впечатление от образа.

Стилист Ирина Катыхина рассказала, что актуально из осенних моделей и как они сделают образ более стильным в золотую пору.

Ботинки

Грубые ботинки и полуботинки на толстой подошве или с цепями. Прекрасно смотрятся с брюками или на контрасте с нежными платьями или юбками.

Складки

Сапоги и ботильоны со складками. Выбирайте удобную модель на невысоком каблуке. Отлично смотрятся как с юбками, так и с брюками (в них можно заправлять брюки и джинсы).

Ботфорты

Могут быть слегка свободными или как чулки. В идеале — носим так, чтобы край платья или юбки закрывал верх сапог.

Сапоги с широким голенищем

Сделают вашу ножку стройнее и добавят образу изящности.

Шнуровка

Повысить градус женственности можно, выбрав изящные ботильоны со шнуровкой. Тем, кому по душе удобство, лучше выбрать высокие ботинки.

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