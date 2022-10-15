Утепление жилья: что обязательно надо сделать до наступления холодов

Утепление жилья является ключевым пунктом в вопросе подготовки к зиме

Из-за полномасштабного российского вторжения, зима 2022-23 станет для украинцев одной из самых тяжелых в истории, а потому многие жители нашей страны уже начали вести подготовку к тому, чтобы пройти холодный период в комфортных условиях.

Как сообщает "Одесская жизнь", одним из самых важных пунктов в подготовке к зиме является утепление жилья. Это позволит обеспечить уютные условия и сэкономить средства на обогревателях.

Окна и двери

Щели в оконных рамах и дверных проемах стоит заделать, чтобы предотвратить утечки тепла. Для этого подойдут монтажная пена, шпаклевка или грунтовка. Как вариант в строительных магазинах можно найти клейкий поролоновый уплотнитель для окон и дверей.

Если ваш город подвергался обстрелам, то стоит также проверить стены, поскольку из-за взрывов в них могли появиться трещины, а это будет еще одним путем для проникновения холода.

"Третье стекло"

Речь идет об энергосберегающей пленке, которую надо наклеить на окна. Она предназначена не только для сохранения тепла, но и для предотвращения разлета осколков, в случае если город подвергнется обстрелам.

Теплоотражающий экран

Установив подобный экран за радиатором можно сократить утечки тепла и повысить эффективность работы батареи. При этом можно как приобрести готовые экраны, так и сделать их вручную с пищевой алюминиевой фольги и картона.

Изоляция стен

Самую холодную стену стоит изолировать, чтобы не пускать холод внутрь помещения. Это можно сделать с помощью пенопласта, пробковой плитки или пробковых обоев. Все швы и стыки стоит тщательно герметизировать.

Ковры

Застелите полы коврами, или хотя бы сделайте это для комнаты, которой вы собираетесь пользоваться чаще всего. Особенно этот совет будет полезен для тех, кто живет на первом этаже.

Резиновые грелки

Эта вещь будет полезна в случае отключения отопления. За 20 минут до сна стоит положить грелку с максимально горячей водой в центр кровати, а укладываясь спать ее надо передвинуть в ноги.

Подъезд

Внимания достойна не только ваша квартира, но и подъезд. В частности стоит убедиться, что на всех этажах есть стекла, а окна могут быть закрыты. В противном случае их надо закрыть хотя бы фанерными панелями. Также стоит наклеить уплотнитель по периметру входной двери, двери в подвал и к люкам на чердак. Обновите слой керамзитовой засыпки или другого утеплителя на чердаке.

Генератор

Наличие у вас и соседей генератора позволит убедиться, что в доме будет электричество в случае блэкаута. А оно позволит убедиться, что электрообогреватели будут работать исправно.

Напомним, в условиях тяжелой зимы можно прибегнуть к помощи туристического снаряжения, которое специально создавалось для того, чтобы помочь выжить в сложных условиях.