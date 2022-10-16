"Бабине літо" завершується: чого українцям чекати від погоди до кінця жовтня

Чого чекати від погоди до кінця жовтня

"Бабине літо" в Україні підходить до свого завершення, а йому на зміну прийдуть дощі та температурні гойдалки, які триватимуть до кінця місяця.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, похолодання почне відчуватися вже до середини нового робочого тижня. Невелике потепління ще повернеться останній тиждень жовтня, проте на нього варто розраховувати не скрізь.

Так, у західних областях, холодати почне вже після вівторка, а температура повітря може опуститися нижче 10 градусів вдень. До вихідних варто чекати на початок чергового періоду дощів, який з невеликими перервами тягтиметься аж до початку листопада.

У центральних областях стовпчики термометра утримуватимуться на пару градусів нижче, ніж на заході, а наступного тижня місцями можливе навіть випадання мокрого снігу.

У східні області похолодання прийде до середи, а вже до п’ятниці місцями також ймовірне випадання мокрого снігу.

На півдні України до кінця місяця зберігатиметься переважно суха погода, а стовпчики термометра не вдень опускатимуться нижче +10 градусів.

Як повідомлялося раніше, листопад в Україні розпочнеться з похолодання та дощів, а закінчиться морозами та снігом.