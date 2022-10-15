Утеплення житла: що обов’язково треба зробити до настання холодів

Утеплення житла є ключовим пунктом у питанні підготовки до зими

Через повномасштабне російське вторгнення, зима 2022-23 стане для українців однією з найважчих в історії, а тому багато жителів нашої країни вже почали підготовку до того, щоб пройти холодний період у комфортних умовах.

Як повідомляє "Одеське життя", одним із найважливіших пунктів у підготовці до зими є утеплення житла. Це дозволить забезпечити затишні умови та заощадити кошти на обігрівачах.

Вікна та двері

Щілини у віконних рамах і дверних отворах варто закласти, щоб запобігти витоку тепла. Для цього підійдуть монтажна піна, шпаклівка або ґрунтовка. Як варіант у будівельних магазинах можна знайти клейкий поролоновий ущільнювач для вікон та дверей.

Якщо ваше місто зазнавало обстрілів, то варто також перевірити стіни, оскільки через вибухи у них могли з’явитися тріщини, а це буде ще одним шляхом для проникнення холоду.

"Третє скло"

Йдеться про енергозберігаючу плівку, яку треба наклеїти на вікна. Вона призначена не тільки для збереження тепла, але і для запобігання розльоту уламків, якщо місто зазнає обстрілів.

Тепловідбивний екран

Встановивши подібний екран за радіатором, можна скоротити витік тепла і підвищити ефективність роботи батареї. При цьому можна придбати готові екрани, так і зробити їх вручну з харчової алюмінієвої фольги та картону.

Ізоляція стін

Найхолоднішу стіну варто ізолювати, щоб не пускати холод усередину приміщення. Це можна зробити за допомогою пінопласту, пробкової плитки або пробкових шпалер. Всі шви та стики варто ретельно герметизувати.

Килими

Застеліть підлогу килимами, або хоча б зробіть це для кімнати, якою ви збираєтеся користуватися найчастіше. Особливо ця порада буде корисною для тих, хто живе на першому поверсі.

Гумові грілки

Ця річ буде корисною у разі вимкнення опалення. За 20 хвилин до сну варто покласти грілку з максимально гарячою водою в центр ліжка, а укладаючись спати, її треба пересунути в ноги.

Під’їзд

Уваги гідна не лише ваша квартира, а й під’їзд. Зокрема варто переконатися, що на всіх поверхах є шибки, а вікна можуть бути зачинені. В іншому випадку їх треба закрити хоча б фанерними панелями. Також варто наклеїти ущільнювач по периметру вхідних дверей, двері в підвал та до люків на горище. Обновіть шар керамзитової засипки або іншого утеплювача на горищі.

Генератор

Наявність у вас та сусідів генератора дозволить переконатися, що у будинку буде електрика у разі блекауту. А воно дозволить переконатися, що електрообігрівачі працюватимуть справно.

Нагадаємо, в умовах важкої зими можна вдатися до допомоги туристичного спорядження, яке спеціально створювалося для того, щоб допомогти вижити у складних умовах.