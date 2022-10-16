Як зробити шкарпетки акцентом осіннього образу: топ-9 стильних рішень, доречних за будь-якої погоди (фото)

Шкарпетки — це не тільки спосіб утеплитися, а й можливість зробити ваш лук ще стильнішим

Осінній образ можна урізноманітнити не лише найгарячішими трендами сезону, яких цього року простий сила-силенна, а й невеликими акцентами. Ті ж шкарпетки допоможуть вам створити комфортніший і тепліший лук, але також стануть яскравою родзинкою вбрання при вмілій стилізації.

Про те, як вписувати шкарпетки в осінні образи, щоб не виглядати недолуго, розповідає українська стилістка у фешн-блозі anna.le.nova в Instagram. Можете сміливо не ховати шкарпетки під одягом та міксувати кольори у луках.

За словами стилістки, шкарпетки класно освіжають образ, роблять його більш цікавим та деталізованим. Проте не всі розуміють, як їх інтегрувати до свого гардеробу. Тому стилістка поділилася дев’ятьма простими формулами, які допоможуть вам навчитися вибирати стильні шкарпетки та комбінувати з іншими речами в образі.

Отже, найкраще одягати їх у таких поєднаннях:

Шкарпетки та жакет. Білі шкарпетки з лоферами – безпрограшний варіант. Шкарпетки й легінси. Сміливо натягуйте шкарпетки зверху легінсів, але залишайте призбираними. Як взуття найкраще підійдуть кросівки. Шкарпетки та джинсова куртка. Дуже просто повторити, але виглядає стильно. Майже базова комбінація – білі шкарпетки і шкіряна куртка. Шкарпетки та джинси – завжди вдале рішення. Зі спідницею шкарпетки теж виглядають дуже привабливо. Поєднувати шкарпетки та сукні може здатися свіжою ідеєю, користуйтеся. Яскравості вашому зовнішньому вигляду за будь-якої погоди додадуть шкарпетки різних кольорів. Капронові шкарпетки або гольфи можуть збільшити градус стилю в образі.

Утеплюватися можна зі смаком

Кросівки або лофери — до шкарпеток підійде все

Витончені образи

Зручний та стильний варіант

Сміливе вбрання

Шкарпетки та гольфи — обов’язковий елемент стилю преппі

Яскраві акценти

Несподівано, але виглядає ефектно

Рішення для теплішої погоди

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття на вершині трендів у сезоні осінь-зима та як підібрати пару, щоб підходила під будь-яку погоду.