Модні тренди осені-2022: топ-5 актуальних пар на будь-яку погоду (фото)

Точно не помилитесь, якщо оберете грубі черевики або ботильйони зі складками

Саме взуття може підвищити градус стилю або, навпаки, зіпсувати все враження від образу.

Стиліст Ірина Катихіна розповіла, що актуально з осінніх моделей і як вони зроблять образ стильнішим у золоту пору.

Черевики

Грубі черевики та черевики на товстій підошві або з ланцюгами. Прекрасно виглядають зі штанами або на контрасті з ніжними сукнями чи спідницями.

Складки

Чоботи та ботильйони зі складками. Вибирайте зручну модель на невисоких підборах. Відмінно виглядають як зі спідницями, так і зі штанами (в них можна заправляти штани та джинси).

Ботфорти

Можуть бути трохи вільними або як панчохи. В ідеалі носимо так, щоб край сукні чи спідниці закривав верх чобіт.

Чоботи з широкою халявою

Зроблять вашу ніжку стрункішою і додадуть образу витонченості.

Шнурівка

Підвищити градус жіночності можна, вибравши витончені ботильйони зі шнурівкою. Тим, кому до вподоби зручність, краще обрати високі черевики.

Раніше "Телеграф" писав, від яких модних трендів необхідно відмовлятися вже від сьогодні. Вони повільно, але вірно починають старіти.