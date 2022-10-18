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Чи замерзне Україна? На яку погоду синоптики радять чекати до Нового року

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зимової казки не очікується Новина оновлена 18 жовтня 2022, 17:18
Зимової казки не очікується

Погода відрізнятиметься по географічним частинам держави

Поки що українська енергосистема відновлюється після російських ударів, українці готуються до морозів. За прогнозами синоптиків, вони прийдуть вже за кілька тижнів — у листопаді.

Щодо зими, що лякає своєю невідомістю, синоптики поспішають заспокоїти — тривалі періоди сильних морозів малоймовірні. Як зазначає заввідділенням прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС та НАН України Віра Балабух — грудень не буде найхолоднішим місяцем зими. Таку роль відведено січні.

Щодо погоди в перший зимовий місяць, то в середньому температура коливатиметься від регіону до регіону в межах від -2 до +3 і навіть вище. Показники термометрів в середньому за місяць можуть бути вищими за нуль від 0 до +3 на великій території. Винятком стануть північні, східні області та Карпати.

Для грудня така температура — аномально висока і це може сприяти зменшенню тривалості та суворості холодного періоду та опалювального сезону, зазначає метеоролог.

"Телеграф" раніше повідомляв, що сильних снігових заметів у зиму 2022-2023 теж чекати не варто. Рівень опадів буде нормальним у грудні в Криму, Одещині, південній Херсонщині, а також на північному сході — у Харківській, Сумській, Полтавській областях. При цьому у Закарпатському регіоні опадів очікується менше за норму. Поки ж в Україні закінчується бабине літо і набирає чинності звичайна осіння погода.

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#Погода #Зима #Грудень