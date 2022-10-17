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Як не замерзнути взимку на вулиці: поради від професійного туриста

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українцям доводиться проводити багато часу на морозі взимку
Українцям доводиться проводити багато часу на морозі взимку

Прості поради можуть допомогти зберегти тепло

Туристичний досвід цієї зими може стати в нагоді не тільки любителям зимових прогулянок. Лайфхаки для походів взимку можна використовувати у квартирі. Але і на свіжому повітрі необхідно мати можливість зберегти тепло.

Лижник, професійний турист та автор книги "Зимові походи та кемпінг" Майкл Ланза дає поради людям, які хочуть не замерзнути в мороз. "Телеграф" відібрав ті, що розраховані не лише для туристів, а й на звичайних людей на вулицях міст.

  • Рухайтесь. Одяг лише утримує тепло, а не виробляє його. Найкраща стратегія зігрітися — почати рухатися чи робити це активніше.
  • Підтримуйте темп – треба стежити, щоб не пітніти. Важливо знайти баланс між достатньою кількістю тепла від руху і без потовиділення.
  • Слідкуйте за шарами — підбирайте одяг залежно від цілей та погоди. При активному русі в безвітряну погоду можна обійтися ізоляційним шаром, що дихає, наприклад флісом. Якщо вітер є — потрібна водо та вітронепроникна верхня частина, щоб не замерзнути.
  • Не сидіть на холодному – це забирає тепло тіла. Краще підкласти рюкзак.
  • Їжте більше — якщо ви поза домом понад дві години, потрібна їжа, щоб не замерзнути. Підходять жирні продукти – сир, горіхи, шоколад.
  • Пийте — зневоднення в сухих та морозних умовах відбувається швидко. Ланза рекомендує мати із собою термос із гарячим напоєм, у який можна додати цукор та масло.
  • Носіть із собою запасні рукавички (рукавиці) і шапку — щоб можна було легко зігріти пальці, можна надіти інші теплі рукавички. Їх потрібно зберігати у кишені куртки, щоб вони не промерзли. А якщо це рукавиці — їх можна надіти в мороз на рукавички і буде тепліше. Що стосується шапки, то потрібно вибирати вироби різної щільності – якщо одна буде надто спекотною, можна надіти легшу.
  • Зігрійте рукавички та черевики перед тим, як йти на вулицю. Це допоможе залишитися рукам та ногам теплішими довше, оскільки вони замерзають першими.
  • Знаходьтеся на сонці. Найкраще знайти захищене від вітру місце або повернутися до нього спиною, а також підставити обличчя сонцю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у квартирі, щоб провести базове утеплення, достатньо звернути увагу на два нюанси. Окрім промислових засобів утеплення є й натуральні — один із них в Україні безкоштовний. Це очерет і вже є досвідом його використання.

Теги:
#Тепло #Мороз #Зима