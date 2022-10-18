Сложности вождения зимой: советы водителям как подготовиться к дороге и вести себя на ней
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Важно быть внимательным
Зимой аварии и поломки автомобилей происходят достаточно часто, ведь условия непростые. Главный совет, который дают специалисты по вождению в зимний период — не торопиться.
Как отмечает британская Автомобильная ассоциация, тормозной путь по льду может быть в 10 раз длиннее. Они также не рекомендуют водить машину во время простуды, поскольку лекарства от нее могут вызывать сонливость и повлиять на время реакции.
Что сделать перед поездкой зимой:
- заложите дополнительное время,
- используйте основные дороги — шансы, что они будут расчищены и посыпаны выше,
- выйдите раньше на 10 минут, чтобы очистить машину,
- в машине можно держать сменную сухую пару обуви, чтобы ноги не скользили по педалям,
- следите за уровнем топлива.
Как ездить по зимним дорогам:
- тормозите осторожно,
- отпускайте сцепление аккуратно, чтобы не пробуксовывать,
- держите постоянную скорость и соблюдайте дистанцию если едите в горку или вниз.
Если вы застряли в снегу выровняйте руль и очистите колеса от снега. Чтобы выехать можно воспользоваться лайфхаками с ковриком или посыпать под колеса кошачий наполнитель. Также с наступлением холодного сезона стоит "переобуть" своего железного коня.