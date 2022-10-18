Сложности вождения зимой: советы водителям как подготовиться к дороге и вести себя на ней

Важно быть внимательным

Зимой аварии и поломки автомобилей происходят достаточно часто, ведь условия непростые. Главный совет, который дают специалисты по вождению в зимний период — не торопиться.

Как отмечает британская Автомобильная ассоциация, тормозной путь по льду может быть в 10 раз длиннее. Они также не рекомендуют водить машину во время простуды, поскольку лекарства от нее могут вызывать сонливость и повлиять на время реакции.

Что сделать перед поездкой зимой:

заложите дополнительное время,

используйте основные дороги — шансы, что они будут расчищены и посыпаны выше,

выйдите раньше на 10 минут, чтобы очистить машину,

в машине можно держать сменную сухую пару обуви, чтобы ноги не скользили по педалям,

следите за уровнем топлива.

Как ездить по зимним дорогам:

тормозите осторожно,

отпускайте сцепление аккуратно, чтобы не пробуксовывать,

держите постоянную скорость и соблюдайте дистанцию если едите в горку или вниз.

Если вы застряли в снегу выровняйте руль и очистите колеса от снега. Чтобы выехать можно воспользоваться лайфхаками с ковриком или посыпать под колеса кошачий наполнитель. Также с наступлением холодного сезона стоит "переобуть" своего железного коня.