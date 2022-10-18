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Сложности вождения зимой: советы водителям как подготовиться к дороге и вести себя на ней

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Зимняя дорога Новость обновлена 18 октября 2022, 19:49
Зимняя дорога

Важно быть внимательным

Зимой аварии и поломки автомобилей происходят достаточно часто, ведь условия непростые. Главный совет, который дают специалисты по вождению в зимний период — не торопиться.

Как отмечает британская Автомобильная ассоциация, тормозной путь по льду может быть в 10 раз длиннее. Они также не рекомендуют водить машину во время простуды, поскольку лекарства от нее могут вызывать сонливость и повлиять на время реакции.

Что сделать перед поездкой зимой:

  • заложите дополнительное время,
  • используйте основные дороги — шансы, что они будут расчищены и посыпаны выше,
  • выйдите раньше на 10 минут, чтобы очистить машину,
  • в машине можно держать сменную сухую пару обуви, чтобы ноги не скользили по педалям,
  • следите за уровнем топлива.

Как ездить по зимним дорогам:

  • тормозите осторожно,
  • отпускайте сцепление аккуратно, чтобы не пробуксовывать,
  • держите постоянную скорость и соблюдайте дистанцию если едите в горку или вниз.

Если вы застряли в снегу выровняйте руль и очистите колеса от снега. Чтобы выехать можно воспользоваться лайфхаками с ковриком или посыпать под колеса кошачий наполнитель. Также с наступлением холодного сезона стоит "переобуть" своего железного коня.

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#Автомобиль #Зима