Зима без отопления: чем надо обзавестись до наступления холодов

Полезные вещи, которые помогут легче пережить холода

Полномасштабная война россии против Украины заставила многих жителей нашей страны усиленно готовиться к холодному сезону, который в этом году может быть очень сложным.

Как говорится в материале UAPortal, есть вещи, которыми стоит обзавестись, чтобы согреться в холодной квартире в случае, когда имеются перебои с отоплением.

Обогреватели

Наверное наиболее важная вещь для дома, в котором нет отопления. Для частных домов можно приобрести генератор или твердотопливный котел, а также топливо для них. Для квартир в многоэтажках же есть большой набор электрических обогревателей.

Одежда и обувь

Теплые вещи стоит держать в легкодоступных местах. Речь идет о куртках, свитерах, подштанниках, шерстяных носках, теплых стельках для обуви и другом. Неплохим вариантом также будет покупка пары комплектов термобелья, при этом рекомендуется отдать предпочтение той, в составе которой есть шерсть.

Еще немного об одежде

В холодное время года наиболее эффективно можно согреться путем надевания нескольких слоев одежды. При этом более легкие вещи стоит надевать под более теплые.

І слой – нижнее белье и одна или две пары носков (желательно – из натуральных тканей);

ІІ слой – термобелье или футболка и колготки (футболка и подштанники);

ІІІ слой – водолазка или гольф, теплые лосины или брюки;

IV слой – теплый свитер, толстовка (худи или жилетка);

V слой – куртка, пальто или пуховик (желательно – средней длины или длинные);

VI слой – шапка или шарф на голову;

VII слой – зимняя обувь с меховой подкладкой.

Электрическое одеяло

Это популярное устройство позволит разогреть кровать до того, как вы будете ложиться спать, что позволит уснуть не испытывая лишнего дискомфорта.

Альтернативой будут теплые одеяла и грелки с горячей водой.

Туристическое снаряжение

Неплохо будет присмотреться к ассортименту в туристических магазинах, поскольку вещи, которые там продаются специально разрабатывались для условий ночевки на открытом воздухе или в холодных условиях.

Здесь вас могут заинтересовать спальные мешки и карематы. А если в квартире будет очень холодно, то в комнате можно даже поставить палатку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в обогреве квартиры может помочь обычная ванная комната.