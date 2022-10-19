Зима близко: как не замерзнуть в подвале или бомбоубежище

В период войны стоит знать, как обеспечить себе тепло в убежище во время российских атак

Регулярные массированные удары со стороны оккупантов заставляют тысячи украинцев спускаться в подземку или бомбоубежище для сохранения собственных жизней. К сожалению, большинство подземных помещений являются весьма холодными и сырыми, что может негативно сказаться на здоровье. По словам семейного врача Анны Красюк, возможность удержать тепло и не заболеть во время подобных "посиделок", конечно же, есть. Главное — соблюдать несколько простых советов.

"Телеграф", ссылаясь на "Сегодня", напомнит, как стоит одеваться и вести себя в подвалах и других бомбоубежищах, чтобы хоть относительно чувствовать себя комфортно. (Насколько это возможно в условиях российских атак на мирные города).

Красюк подчеркнула, что наиболее важно учитывать при спуске под землю свою одежду, а также несколько других мелочей, которые можно захватить с собой.

Помните о многослойности одежды. Даже если на вас будет несколько тонких вещей, это поможет создать дополнительный слой, который будет удерживать тепло.

Не снимайте обувь в бомбоубежище, даже если сидите на каремате и завернуты в теплый плед — важно не переохладить ноги.

Чтобы не простудить почки, не забудьте утеплить область поясницы. Для этого можно использовать как шерстяной пояс, так и любую синтетическую кофту. Главное, чтобы спине было тепло.

У вас есть термобелье? В холодное время года выбирайте именно его. Если такого предмета одежды у вас нет, то вспомните о синтетических кофтах или лонгсливах — такие вещи помогают удерживать тепло. Однако они должны быть исключительно дополнительным слоем одежды.

Если в аптечке имеется согревающая мазь, ее можно нанести на поясницу. Однако избегайте препаратов, в составе которых есть спирт. Спиртосодержащие мази способны пересушивать кожу и вызывать появление трещин.

Не переохлаждайте голову — вспомните о маминых советах носить шапку. При этом капюшон лучше не использовать — он и хуже держит тепло, и мешает обзору.

Не сидите на холодном полу — подстилайте куртки, одеяла или любую другую ткань.

Спать в бомбоубежищах — не лучшая идея, хоть сон и спасает нашу нервную систему. Если есть возможность, то лучше поспите дома пару часов днем.

При возможности можно взять с собой грелку, даже если это будет просто бутылка с горячей водой. Эту же воду, к слову, можно пить — вместо кофе или чая. К слову, подобные напитки по своим свойствам являются охлаждающими, а не согревающими. Поэтому в подвалах лучший вариант это простой кипяток с лимоном или вареньем. Также можно кидать в горячую воду имбирь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять простых способов помогут согреться в доме, пока не включили центральное отопление.

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