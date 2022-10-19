Зима близько: як не замерзнути у підвалі чи бомбосховищі
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У період війни варто знати, як забезпечити собі тепло у притулку під час російських атак
Регулярні масовані удари з боку окупантів змушують тисячі українців спускатися у підземку чи бомбосховища для збереження власних життів. На жаль, більшість підземних приміщень є дуже холодними та сирими, що може негативно позначитися на здоров’ї. За словами сімейної лікарки Ганни Красюк, можливість утримати тепло і не захворіти під час подібних "посиденьок", звичайно ж, є. Головне — дотримуватися кількох простих порад.
"Телеграф", посилаючись на "Сегодня", нагадає, як варто одягатися і поводитися у підвалах та інших бомбосховищах, щоб хоч відносно почуватися комфортно. (Наскільки це можливо за умов російських атак на мирні міста).
Красюк підкреслила, що найважливіше враховувати при спуску під землю свій одяг, а також кілька інших дрібниць, які можна захопити із собою.
- Пам’ятайте про багатошаровість одягу. Навіть якщо на вас буде кілька тонких речей, це допоможе створити додатковий шар, який утримуватиме тепло.
- Не знімайте взуття у бомбосховищі, навіть якщо сидите на карематі та загорнуті у теплий плед – важливо не переохолодити ноги.
- Щоб не застудити нирки, не забудьте утеплити область попереку. Для цього можна використовувати як вовняний пояс, так і будь-яку синтетичну кофту. Головне, щоби спині було тепло.
- У вас є термобілизна? У холодну пору року вибирайте саме її. Якщо такого предмета одягу у вас немає, то згадайте про синтетичні кофти або лонгсліви — такі речі допомагають утримувати тепло. Однак вони мають бути лише додатковим шаром одягу, а не основним.
- Якщо в аптечці є зігріваюча мазь, її можна нанести на поперек. Проте уникайте препаратів, у яких є спирт. Спиртовмісні мазі здатні пересушувати шкіру і викликати появу тріщин.
- Не переохолоджуйте голову — згадайте про мамині поради носити шапку. При цьому капюшон краще не використовувати — він і гірше тримає тепло, і заважає огляду.
- Не сидіть на холодній підлозі — підстилайте куртки, ковдри чи іншу тканину.
- Спати у бомбосховищах — не найкраща ідея, хоч сон і рятує нашу нервову систему. Якщо є можливість, то краще поспіть вдома кілька годин на день.
- При нагоді можна взяти з собою грілку, навіть якщо це буде просто пляшка з гарячою водою. Цю воду, до речі, можна пити — замість кави чи чаю. До речі, такі напої за своїми властивостями є охолодними, а не зігріваючими. Тому у підвалах найкращий варіант це простий окріп з лимоном або варенням. Також можна кидати у гарячу воду імбир.
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