Зима близько: як не замерзнути у підвалі чи бомбосховищі

У період війни варто знати, як забезпечити собі тепло у притулку під час російських атак

Регулярні масовані удари з боку окупантів змушують тисячі українців спускатися у підземку чи бомбосховища для збереження власних життів. На жаль, більшість підземних приміщень є дуже холодними та сирими, що може негативно позначитися на здоров’ї. За словами сімейної лікарки Ганни Красюк, можливість утримати тепло і не захворіти під час подібних "посиденьок", звичайно ж, є. Головне — дотримуватися кількох простих порад.

"Телеграф", посилаючись на "Сегодня", нагадає, як варто одягатися і поводитися у підвалах та інших бомбосховищах, щоб хоч відносно почуватися комфортно. (Наскільки це можливо за умов російських атак на мирні міста).

Красюк підкреслила, що найважливіше враховувати при спуску під землю свій одяг, а також кілька інших дрібниць, які можна захопити із собою.

Пам’ятайте про багатошаровість одягу. Навіть якщо на вас буде кілька тонких речей, це допоможе створити додатковий шар, який утримуватиме тепло.

Не знімайте взуття у бомбосховищі, навіть якщо сидите на карематі та загорнуті у теплий плед – важливо не переохолодити ноги.

Щоб не застудити нирки, не забудьте утеплити область попереку. Для цього можна використовувати як вовняний пояс, так і будь-яку синтетичну кофту. Головне, щоби спині було тепло.

У вас є термобілизна? У холодну пору року вибирайте саме її. Якщо такого предмета одягу у вас немає, то згадайте про синтетичні кофти або лонгсліви — такі речі допомагають утримувати тепло. Однак вони мають бути лише додатковим шаром одягу, а не основним.

Якщо в аптечці є зігріваюча мазь, її можна нанести на поперек. Проте уникайте препаратів, у яких є спирт. Спиртовмісні мазі здатні пересушувати шкіру і викликати появу тріщин.

Не переохолоджуйте голову — згадайте про мамині поради носити шапку. При цьому капюшон краще не використовувати — він і гірше тримає тепло, і заважає огляду.

Не сидіть на холодній підлозі — підстилайте куртки, ковдри чи іншу тканину.

Спати у бомбосховищах — не найкраща ідея, хоч сон і рятує нашу нервову систему. Якщо є можливість, то краще поспіть вдома кілька годин на день.

При нагоді можна взяти з собою грілку, навіть якщо це буде просто пляшка з гарячою водою. Цю воду, до речі, можна пити — замість кави чи чаю. До речі, такі напої за своїми властивостями є охолодними, а не зігріваючими. Тому у підвалах найкращий варіант це простий окріп з лимоном або варенням. Також можна кидати у гарячу воду імбир.

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