Зима без опалення: чим треба обзавестися до настання холодів

Корисні речі, які допоможуть легше пережити холод

Повномасштабна війна росії проти України змусила багатьох жителів нашої країни посилено готуватися до холодного сезону, який цього року може бути дуже складним.

Як йдеться в матеріалі UAPortal, є речі, якими варто придбати, щоб зігрітися в холодній квартирі у випадку, коли є перебої з опаленням.

Обігрівачі

Напевно, найважливіша річ для будинку, в якому немає опалення. Для приватних будинків можна придбати генератор чи твердопаливний котел, а також паливо для них. Для квартир у багатоповерхівках є великий набір електричних обігрівачів.

Одяг і взуття

Теплі речі варто тримати у легкодоступних місцях. Йдеться про куртки, светри, підштанки, вовняні шкарпетки, теплі устілки для взуття та інше. Непоганим варіантом буде покупка пари комплектів термобілизни, при цьому рекомендується віддати перевагу тій, у складі якої є вовна.

Ще трохи про одяг

У холодну пору року найефективніше можна зігрітися шляхом надягання кількох верств одягу. При цьому легші речі варто одягати під тепліші.

І шар – спідня білизна та одна або дві пари шкарпеток (бажано – з натуральних тканин);

ІІ шар – термобілизна або футболка та колготки (футболка та підштанки);

ІІІ шар – водолазка чи гольф, теплі лосини чи штани;

IV шар — теплий светр, толстовка (худі або жилет);

V шар – куртка, пальто чи пуховик (бажано – середньої довжини чи довгі);

VI шар – шапка чи шарф на голову;

VII шар – зимове взуття із хутряною підкладкою.

Електрична ковдра

Цей популярний пристрій дозволить розігріти ліжко до того, як ви лягатимете спати, що дозволить заснути не відчуваючи зайвого дискомфорту.

Альтернативою будуть теплі ковдри та грілки з гарячою водою.

Туристичне спорядження

Непогано буде придивитися до асортименту в туристичних магазинах, оскільки речі, які там продаються, спеціально розроблялися для умов ночівлі на відкритому повітрі або в холодних умовах.

Тут вас можуть зацікавити спальні мішки та каримати. А якщо у квартирі буде дуже холодно, то у кімнаті можна навіть поставити намет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в обігріві квартири може допомогти звичайна ванна кімната.