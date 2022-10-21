Тепло повертається, але не до всіх: чим погода порадує українців до кінця жовтня

Українці ще зможуть насолодитися теплою погодою цього року

Другий місяць осені добігає кінця, але схоже, що перед приходом листопадових холодів погода ще порадує українців кількома теплими днями.

Втім, як йдеться у прогнозі Гісметео, насолодитися теплом вийде далеко не у всіх. Так найменше пощастить мешканцям східних областей, а найбільше — південних.

На заході нашої країни у вихідні та на початку нового тижня варто чекати до +17 градусів тепла, проте вже з четверга температура повітря плавно піде на спад. Втім, навіть у перші дні листопада стовпчики термометра вдень не опускатимуться нижче +10 градусів.

У центральні області потепління прийде лише після вихідних, але теплими днями насолодитися не вийде через дощі, які обіцяють продовжуватися до кінця робочого тижня.

Найбільш прохолодно буде у східних областях, де лише зрідка можна буде побачити температуру вище +15 градусів. В основному варто очікувати, що стовпчик термометра набагато вище +10 градусів підійматися не буде.

Теплі дні повертаються до південних областей України, там тепліти почне вже з суботи й до кінця робочого тижня температура повітря вдень доходитиме аж до +18.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що цього року взимку не буде холодно. Натомість є висока ймовірність, що у грудні українці побачать аномально високі температури.