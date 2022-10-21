Тепло повертається, але не до всіх: чим погода порадує українців до кінця жовтня
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Українці ще зможуть насолодитися теплою погодою цього року
Другий місяць осені добігає кінця, але схоже, що перед приходом листопадових холодів погода ще порадує українців кількома теплими днями.
Втім, як йдеться у прогнозі Гісметео, насолодитися теплом вийде далеко не у всіх. Так найменше пощастить мешканцям східних областей, а найбільше — південних.
На заході нашої країни у вихідні та на початку нового тижня варто чекати до +17 градусів тепла, проте вже з четверга температура повітря плавно піде на спад. Втім, навіть у перші дні листопада стовпчики термометра вдень не опускатимуться нижче +10 градусів.
У центральні області потепління прийде лише після вихідних, але теплими днями насолодитися не вийде через дощі, які обіцяють продовжуватися до кінця робочого тижня.
Найбільш прохолодно буде у східних областях, де лише зрідка можна буде побачити температуру вище +15 градусів. В основному варто очікувати, що стовпчик термометра набагато вище +10 градусів підійматися не буде.
Теплі дні повертаються до південних областей України, там тепліти почне вже з суботи й до кінця робочого тижня температура повітря вдень доходитиме аж до +18.
Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що цього року взимку не буде холодно. Натомість є висока ймовірність, що у грудні українці побачать аномально високі температури.