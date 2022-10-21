Аномальні температури: синоптики спрогнозували погоду в Україні в грудні

Будь-які опади в першому місяці зими навряд чи будуть

В Україні затяжне бабине літо вже завершилося і наступають морози. Однак, усе не так сумно, адже навіть на початку зими погода буде аномально теплою. У грудні передбачаються температури вище, ніж минулого року.

Про це розповіла завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух. За її словами, грудень цього року буде дуже теплим, температури будуть майже березневі. Не спостерігатиметься також великої кількості опадів.

"У грудні середня за місяць температура повітря на значній території країни може бути вища нуля градусів — приблизно такою, якою вона буває у третій декаді листопада або в першій декаді березня", — розказала Балабух.

Однак є можливість того, що на тлі досить високої температури можуть бути затоки арктичного повітря, але вони мають бути короткочасними й неінтенсивними. Ймовірність того, що впродовж зими можливі аномально високі температури, становить 40–50% і вище, тоді як імовірність аномально низьких температур, коли мінімальна температура повітря опускатиметься нижче -10 … -15 °С , — 10–30% і менше.

Уже близько 5 грудня можна буде спостерігати спад температури, яка коливатиметься в межах від -1 до 3 градусів тепла. На різдвяні свята – з 22 по 26 грудня – передбачають від +4 до +6 градусів тепла.

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Як повідомляв "Телеграф" раніше, найближчим часом в Україну повернеться ще трохи тепла. Синоптик Наталія Діденко розповіла про температури, які слід очікувати.