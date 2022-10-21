В Україну повертається тепло: де чекати на "літні" "плюс 21

Усім українцям, у кого "не відключено ліфт", рекомендуються прогулянки на природі

Незважаючи на те, що "бабине літо" йде до завершення, українцям не варто перейматися з цього приводу.

Таку пораду у своєму Facebook дає синоптик Наталія Діденко.

"Не переживайте – із завтрашнього дня потеплішає. Не так, щоб +20, однак у західних областях та на півдні максимальна температура повітря буде +10+14 градусів, на решті території буде +8+12 градусів. Вночі холодно, правда, але ж – середина осені, очікується від 2 морозу до 4 тепла ”, – пише вона.

У п’ятницю, 21 жовтня, у більшості областей опадів не буде, навіть визирне сонце.

У Києві 21 жовтня ні дощу, ні снігу — день із мінливим сонечком. Вітер ослабне.

Погода в Україні у п’ятницю, 21 жовтня

"Виходьте надвір, якщо ліфти дозволяють", — радить синоптик.

Надалі, за словами Наталії Діденки, потепління зміцніє.

З Наталією солідарний і народний синоптик Стас Щедрін. На його думку, наступного тижня в Україну знову повернеться тепла погода.

"Вже з наступного тижня в Україну знову повернеться тепла та переважно суха погода, яка затримається як мінімум до кінця жовтня. Температура повітря підвищиться до 15-19°, а на півдні вдень навіть до 21°. Потеплішають також і ночі – температурний режим уночі буде коливатися в межах 5-10°, на півночі 3-7° тепла”, — пише Стас Щедрін.

Прогнози синоптика та народного синоптика підтримують метеорологи із сайтів, що спеціалізуються на погоді.

Наприклад, на сайті "Метеопрог" вважають, що "комфортна погода" протримається у столиці та столичному регіоні до перших чисел листопада.

Погода в Києві на 2 тижні

Мешканців західних областей комфортна погода порадує до кінця жовтня.

Погода в західних областях

У Центрі "пристойні плюси" захоплять навіть перші три дні останнього місяця осені.

Погода протягом двох тижнів у центральних областях

Приблизно така ж "теплинь" спостерігатиметься і на Півдні — там, схоже, навіть на початку листопада "моржі" та "моржихи" зможуть влаштовувати веселі запливи — благо, погода буде цьому сприяти.

Метеоситуація на 2 тижні на Півдні

Тому до обіцяних Вірою Балабух "січневих дрижаків" жителі більшості областей зможуть насолодитися приємною погодою.