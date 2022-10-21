В Україну повертається тепло: де чекати на "літні" "плюс 21
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Усім українцям, у кого "не відключено ліфт", рекомендуються прогулянки на природі
Незважаючи на те, що "бабине літо" йде до завершення, українцям не варто перейматися з цього приводу.
Таку пораду у своєму Facebook дає синоптик Наталія Діденко.
"Не переживайте – із завтрашнього дня потеплішає. Не так, щоб +20, однак у західних областях та на півдні максимальна температура повітря буде +10+14 градусів, на решті території буде +8+12 градусів. Вночі холодно, правда, але ж – середина осені, очікується від 2 морозу до 4 тепла ”, – пише вона.
У п’ятницю, 21 жовтня, у більшості областей опадів не буде, навіть визирне сонце.
У Києві 21 жовтня ні дощу, ні снігу — день із мінливим сонечком. Вітер ослабне.
"Виходьте надвір, якщо ліфти дозволяють", — радить синоптик.
Надалі, за словами Наталії Діденки, потепління зміцніє.
З Наталією солідарний і народний синоптик Стас Щедрін. На його думку, наступного тижня в Україну знову повернеться тепла погода.
"Вже з наступного тижня в Україну знову повернеться тепла та переважно суха погода, яка затримається як мінімум до кінця жовтня. Температура повітря підвищиться до 15-19°, а на півдні вдень навіть до 21°. Потеплішають також і ночі – температурний режим уночі буде коливатися в межах 5-10°, на півночі 3-7° тепла”, — пише Стас Щедрін.
Прогнози синоптика та народного синоптика підтримують метеорологи із сайтів, що спеціалізуються на погоді.
Наприклад, на сайті "Метеопрог" вважають, що "комфортна погода" протримається у столиці та столичному регіоні до перших чисел листопада.
Мешканців західних областей комфортна погода порадує до кінця жовтня.
У Центрі "пристойні плюси" захоплять навіть перші три дні останнього місяця осені.
Приблизно така ж "теплинь" спостерігатиметься і на Півдні — там, схоже, навіть на початку листопада "моржі" та "моржихи" зможуть влаштовувати веселі запливи — благо, погода буде цьому сприяти.
Тому до обіцяних Вірою Балабух "січневих дрижаків" жителі більшості областей зможуть насолодитися приємною погодою.