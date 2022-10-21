В Украину возвращается тепло: где ждать "летних" "плюс 21

Всем украинцам, у кого "не отключен лифт", рекомендуются прогулки на природ

Несмотря на то, что "бабье лето" идет к завершению, украинцам не стоит сильно переживать по этому поводу.

Такой совет в своем Facebook дает синоптик Наталья Диденко.

"Не переживайте – с завтрашнего дня потеплеет. Не так, чтобы +20, однако в западных областях и на юге максимальная температура воздуха будет +10+14 градусов, на остальной территории будет +8+12 градусов. Ночью холодно, правда, но ведь – середина осени, ожидается от 2 мороза до 4 тепла", — пишет она.

В пятницу, 21 октября, в большинстве областей осадков не будет, даже выглянет солнце.

В Киеве 21 октября ни дождя, ни снега — день с переменчивым солнышком. Ветер ослабнет.

Погода в Украине в пятницу, 21 октября

"Выходите на улицу, если лифты разрешают", — советует синоптик.

В дальнейшем, по словам Натальи Диденко, потепление окрепнет.

С Натальей солидарен и народный синоптик Стас Щедрин. По его мнению, со следующей недели в Украину снова вернется теплая погода.

"Уже со следующей недели в Украину снова вернется теплая и преимущественно сухая погода, которая задержится как минимум до конца октября. Температура воздуха повысится до 15-19°, а на юге днем даже до 21°. Потеплеют также и ночи — температурный режим ночью будет колебаться в пределах 5-10°, на севере 3-7° тепла", — пишет Стас Щедрин.

А прогнозы синоптика и народного синоптика поддерживают метеорологи с сайтов, пишущих о погоде.

К примеру, на сайте "Метеопрог" полагают, что "комфортная погода" продержится в столице и столичном регионе до первых чисел ноября.

Погода в Киеве на 2 недели

Жителей западных областей комфортная погода порадует до конца октября.

Погода в западных областях

В Центре "приличные плюсы" захватят даже первые три дня последнего месяца осени.

Погода в течение двух недель в центральных областях

Примерно такая же "теплынь" будет наблюдаться и на Юге – там, похоже, даже в начале ноября "моржи" и "моржихи" смогут устраивать веселые заплывы – благо, погода к этому будет располагать.

Метеоситуация на 2 недели на Юге

Поэтому до обещанных Верой Балабух "январских дубарей" жители большинства областей смогут насладиться приятной погодой.