Аномальные температуры: синоптики спрогнозировали погоду в Украине в декабре

Любые осадки в первом месяце зимы вряд ли будут

В Украине затяжное бабье лето уже завершилось и наступают морозы. Однако все не так грустно, ведь даже в начале зимы погода будет аномально теплой. В декабре предполагаются температуры выше, чем в прошлом году.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух. По ее словам, декабрь этого года будет очень теплым, температуры будут почти мартовскими. Не будет наблюдаться также большое количество осадков.

"В декабре средняя за месяц температура воздуха на значительной территории страны может быть выше нуля градусов — примерно такой, какой она бывает в третьей декаде ноября или первой декаде марта", — рассказала Балабух.

Однако есть возможность того, что на фоне достаточно высокой температуры могут быть заливы арктического воздуха, но они должны быть кратковременными и неинтенсивными. Вероятность того, что на протяжении зимы возможны аномально высокие температуры, составляет 40-50% и выше, тогда как вероятность аномально низких температур, когда минимальная температура воздуха будет опускаться ниже -10...-15°С, — 10-30% и менее.

Уже около 5 декабря можно будет наблюдать снижение температуры, которая будет колебаться в пределах от -1 до 3 градусов тепла. На рождественские праздники – с 22 по 26 декабря – предусматривают от +4 до +6 градусов тепла.

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Как сообщал "Телеграф" ранее, в ближайшее время в Украину вернется еще немного тепла. Синоптик Наталья Диденко рассказала об ожидаемых температурах.