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Каким будет конец зимы: какой погоды ждать в феврале

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Зима в Украине Новость обновлена 20 октября 2022, 19:25
Зима в Украине

В феврале будут периоды сильных морозов и оттепелей

Украинцы провожают "бабье лето" и готовятся к холодам. Их пик ожидается в январе, тогда как декабрь и февраль будут относительно теплыми.

Завотделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух отмечает, что в феврале среднемесячная температура на юге Украины ожидается около +2 по Цельсию, на северо-востоке — до -2 градусов.

Известный народный синоптик Леонид Горбань в своей книге на февраль 2023 года предсказывает такую погоду:

  • 1-3 — морозы умеренные,
  • 3 — снег,
  • 3-4 — сильные морозы,
  • 6-8 — ослабление морозов,
  • 9-12 — снег,
  • 18-20 — оттепель,
  • с 21 и до конца месяца — сильные морозы,
  • 21-22 — снег.

Согласно историческому анализу прогнозов за 70 лет, в Украине в феврале действительно будет холоднее на северо-востоке в феврале, а теплее — на юге. Как средний показатель по сайту "Метеопрог" был выбран Киев. Для иллюстрации северо-востока Харьков, а для юга — Одесса.

Прогноз погоды в Киеве на февраль 2023
Прогноз погоды в Киеве на февраль 2023
Прогноз погоды в Одессе на февраль 2023
Прогноз погоды в Одессе на февраль 2023
Прогноз погоды в Харькове на февраль 2023
Прогноз погоды в Харькове на февраль 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в декабре в Украине и каким станет самых холодный, согласно прогнозам, месяц — январь. Эта зима может стать непростой — украинцев призывают готовиться к отключениям отопления и электроэнергии.

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#Погода #Зима #Февраль