Каким будет конец зимы: какой погоды ждать в феврале

В феврале будут периоды сильных морозов и оттепелей

Украинцы провожают "бабье лето" и готовятся к холодам. Их пик ожидается в январе, тогда как декабрь и февраль будут относительно теплыми.

Завотделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух отмечает, что в феврале среднемесячная температура на юге Украины ожидается около +2 по Цельсию, на северо-востоке — до -2 градусов.

Известный народный синоптик Леонид Горбань в своей книге на февраль 2023 года предсказывает такую погоду:

1-3 — морозы умеренные,

3 — снег,

3-4 — сильные морозы,

6-8 — ослабление морозов,

9-12 — снег,

18-20 — оттепель,

с 21 и до конца месяца — сильные морозы,

21-22 — снег.

Согласно историческому анализу прогнозов за 70 лет, в Украине в феврале действительно будет холоднее на северо-востоке в феврале, а теплее — на юге. Как средний показатель по сайту "Метеопрог" был выбран Киев. Для иллюстрации северо-востока Харьков, а для юга — Одесса.

Прогноз погоды в Киеве на февраль 2023

Прогноз погоды в Одессе на февраль 2023

Прогноз погоды в Харькове на февраль 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в декабре в Украине и каким станет самых холодный, согласно прогнозам, месяц — январь. Эта зима может стать непростой — украинцев призывают готовиться к отключениям отопления и электроэнергии.