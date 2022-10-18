Нет света и газа: 4 полезные советы для сложной ситуации зимой

Все перечисленные вещи можно приобрести в специальных магазинах, стоить они могут принципиально по-разному

В связи с массированными обстрелами российскими оккупантами территории Украины и повреждением критической инфраструктуры украинцы ярко почувствовали на себе, как жить определенное время без электроэнергии. Зимой заметнее станет и отсутствие отопления, ведь холодный период года становится все ближе и точно не радует теплым солнцем. В случае, когда нет как света, так и газа можно, следует знать несколько действительно полезных лайфхаков. С ними точно станет комфортнее пережить трудные периоды.

Их осветил журналист Сергей Сыроватко в украинском издании "SPEKA". По его словам, такие варианты сэкономят время и исключат возможность "краткосрочного блекаута в квартире".

Как зарядить гаджеты

На такой случай нужно иметь по меньшей мере павербанк, но лучше приобрести зарядную станцию. Сейчас они продаются в разных ценовых диапазонах, поэтому можно выбрать то, что больше подходит рассчитанному бюджету. Таким образом, можно обеспечить функционирование телефонов, ноутбуков, модема, а также чайника, утюга, светильников.

Автор взял станцию с мощностью 0,6 кВт/ч с увеличением при необходимости до 1,2 кВт/ч, его приборы работали по-разному. Утюг грелся не как обычно, пылесос впитывал пыль слабее обычного, чайник грелся заметно дольше. А вот кофеварка во время перемола зерна просто останавливалась: нужно больше мощности. Микроволновая печь тоже не тянет, но ее в любом случае использовать неэкономно при перебоях света. Мультиварке мощности достаточно, но 100% заряда хватит всего на час, а это тоже не слишком рационально.

Как приготовить еду

Лучшее решение, чтобы приготовить еду без газа, это портативная газовая горелка. Это довольно экономно, ведь она стоит около 30 долларов, а газовые баллончики к ней — по 2 доллара за штуку.

Одного баллончика хватает примерно на 2 часа работы одной конфорки. Этого достаточно для приготовления или разогрева пищи в сутки. "Купил ящик на 40 баллончиков и сложил на балкон", — подытожил автор.

Как обеспечить отопление

Конечно, можно иметь автономное питание для масляного обогревателя, но автор считает такую идею нереальной по мощности. Он рекомендует заменить их на электрическое постельное белье.

Он отметил, что электропростыни можно приобрести примерно за 20 долларов, а электроодеяла за 40 долларов. Теоретически для них на ночь будет хватать даже одного павербанка, что обеспечит комфортный и теплый сон.

Как зарядить зарядную станцию

Для тех, кто действительно имеет такую возможность, можно купить портативный бензиновый генератор. За довольно хорошую модель модель можно заплатить 300-400 долларов, но есть и более дорогие. Включать бензогенератор на 1,5 часа нужно на улице вдали от домов. В квартире нельзя, ведь его громкость 60-90 децибелов, а запрет для квартир – более 40-ти.

Продавцы портативных бензиновых генераторов иногда пишут, что можно и в квартирах запускать, но это ложь. Запускать их на балконе – это тоже плохая идея. К тому же он не столько шумен, как микровибрации, которые могут раздражать соседей.

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть 5 простых рекомендаций по утеплению спальной комнаты зимой. Это все можно устроить самостоятельно.