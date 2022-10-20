Жизнь в блекауте: что делать, если отключили электроэнергию и как к этому подготовиться

Если сократить энергопотребление не удастся — блага цивилизации будут подаваться по часам

Украинцев призвали к максимальной экономии электроэнергии 20 октября, чтобы поддержать поврежденную критическую инфраструктуру страны. Но стоит быть готовыми не только в четверг — из-за российских обстрелов исчезнуть из проводов электричество может в любой день, как аварийно, так и в связи с плановыми отключениями.

"Телеграф" собрал советы от правительства США и украинских экспертов о том, как лучше всего подготовиться к сложному периоду и как можно помочь энергосистеме. Как пишет Obozrevatel, если украинцы не научатся экономить — придется подавать электроэнергию дозировано.

Сократить электропотребление проще всего со светом — если вы используете в течение дня 5 лампочек в 100 Вт в течение 5 часов, то за день вы "спалите" 2,5 кВт/час. В месяц "набежит" уже 75 кВт/час. Если использовать светодиодные лампы на 12 Вт (аналог стоваттной лампочки накаливания), то потребление уменьшится в 8,3 раза — составит в месяц 9 кВт/час.

Проведите инвентаризацию — определите какие предметы, зависящие от электричества вам нужны — сделайте запасы батареек, аккумуляторов, зарядите портативные устройства. Лучше иметь фонарик и свечи. Также понадобятся вода и не скоропортящиеся продукты питания. Если у вас есть медицинские потребности — проверьте как можно хранить ваши лекарства без холодильника (если таковые имеются).

Проверьте электропроводку — скачки напряжения могут привести к короткому замыканию.

Утеплите дом — в случае проблем с отоплением, это поможет не использовать обогреватели и кондиционеры. Это можно сделать как профессионально за большие средства, так и подручными материалами.

Если свет отключили

Держите морозильники и холодильники закрытыми.

Отключите приборы и электронику, чтобы избежать повреждения от скачков напряжения.

Используйте генератор, но только на открытом воздухе и вдали от окон.

на открытом воздухе и вдали от окон. Имейте альтернативный канал связи или оповещение, например — радио на батарейках.

Как ранее сообщал "Телеграф", отключения будут поочередные для областей в случае потребности и длиться будут до четырех часов. Для тех, у кого есть такая возможность рекомендуется иметь несколько альтернативных источников электроэнергии.