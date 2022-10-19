Как жить с риском отключения света и тепла - советы от директора ДТЭК

Стоит позаботиться об альтернативных источниках тепла

Вследствие массированных обстрелов россиян в Украине разрушены 30% электростанций. На их восстановление понадобится время, а зиму уже не за горами. Тяжелее в этой ситуации придется тем, кто живет в многоэтажных домах и полностью зависит от централизованного снабжения электричеством, теплом, горячей водой.

Жителям частных домов исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью "РадиоНВ" посоветовал организовать альтернативные источники тепла и энергии. В частности это могут быть генераторы для электроэнергии, котлы на твердом топливе или пеллетах для отопления.

Он рекомендовал сделать, чтобы источников энергии было несколько. Одним из вариантов остаются солнечные панели. Он рассказал, что во время оккупации Киевской области люди использовали их, чтобы жить дома даже без централизованного энергоснабжения.

Для жителей многоквартирных домов возможны варианты переезда в дом с альтернативным источником топлива или жить не во всех комнатах. Если такой возможности нет, топменеджер ДТЭК советует подготовиться — утеплить окна и двери, а в час пик — максимально экономить электричество, чтобы не создавать нагрузку на энергосистему.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине готовятся запретить экспорт древесного топлива, чтобы иметь альтернативу в случае проблем зимой. Кроме того важно не только экономить электроэнергию, чтобы оставшиеся мощности справлялись, но и вовремя оплачивать квитанции, чтобы у предприятий были необходимые средства.