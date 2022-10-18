Украина запретит вывоз древесного топлива, чтобы обеспечить дровами людей и войска

Полный запрет на экспорт древесины поможет создать запасы топлива на зиму, но повредит бизнесу по производству топливных брикетов.

Министерство развития общин и территорий (Минерегионстрой) обнародовало проект решения о запрете экспорта древесного топлива.

Проектом предусмотрено внесение изменений в постановление Кабмина №1424 от декабря 2021 года, содержащее перечень товаров, подлежащих лицензированию и квотированию при импорте и экспорте.

Предлагается установить квоту "0 тонн" при экспорте топливной древесины в виде бревен, поленьев, хвороста, веток, сучков и т.п., стружки, опилок, щепы, обломков и отходов древесины, скрапа, древесного топлива в виде бревен, поленьев, брикетов, гранул.

В пояснительной записке к проекту указано, что его целью является обеспечение надлежащей подготовки и прохождения отопительного периода 2022/2023 годов.

"Древесное топливо является одним из важных источников альтернативной энергии в Украине и является одним из самых дешевых энергетических ресурсов. Доказано, что его объемы достаточны для обеспечения энергетических потребностей населения", — указано в записке.

Кроме того, отмечается, что дрова нужны не только гражданским, но и активно используются силами обороны Украины на фронте.

Между тем некоторые участники рынка критикуют это решение. Так, один из собственников лесоперерабатывающего предприятия Александр Мисюра предлагает запретить только экспорт сырья – бревен, поленьев, стружки и т.д. В то же время, оставить возможным экспорт переработанной продукции – топливных гранул и брикетов.

"Если древесное топливо в виде переработанной продукции (прежде всего, брикеты и гранулы) попадет под запрет экспорта, то вряд ли эта продукция с добавленной стоимостью сразу будет поглощена на внутреннем рынке по приемлемым для бизнеса ценам, — пишет Мисюра. — Скорее всего, все склады сразу станут полностью заполненными, поэтому технологические линии по переработке опилок, щепы, стружки, обломков и других отходов древесины в топливные гранулы и брикеты придется останавливать».

Напомним, еще в августе мэр Львова Андрей Садовый призвал ОСМД города обеспечить подвалы или бомбоубежища буржуйками, которые могут понадобиться в случае ракетных атак российских оккупантов по энергетической инфраструктуре.