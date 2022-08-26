Буржуйки в каждый дом: как Украина готовится к тяжелейшей зиме в истории

Власти бьют тревогу и требуют обеспчеить жилые дома хотя бы буржуйками

После предупреждения мэра Киева Виталия Кличко о тяжелейшей зиме для киевлян, шаги к будущему утеплению начали предпринимать и в регионах, причем вплоть до вполне себе благополучных, находящихся далеко от передовой.

Так, мэр Львова Андрей Садовой поставил задачу ОСМД, ЖЭКам и управляющим компаниям к 1 октября оборудовать "буржуйками" 10 500 многоквартирных жилых домов, обеспечив их тепловыми пунктами.

По мысли городских властей, буржуйки следует установить в подвалах или укрытиях домов, на случай если из-за повреждения электрических подстанций традиционное тепло исчезнет. Помимо печей также балансодержатели обязаны заготовить запас дров.

Ранее Львов уже закупил 740 буржуек для обогрева коммунальных учреждений на случай чрезвычайной ситуации.

В Виннице городские власти потребовали от ОСМД купить по 1 электрогенератору на подъезд или хотя бы жилой дом. В случае если такая покупка за 40 тысяч гривен окажется не по карману, можно ограничиться буржуйкой с запасом дров.

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Как и во Львове, их предлагают устанавливать в подвалах жилых домов и там же хранить топливо, что чревато повышенной пожарной опасностью.

"Вопрос хранения топлива в подвале — это еще больше подвергать людей опасности. Никто не подумал!", — отметила в комментариях в соцсети Фейсбук глава правления Ассоциации "ОСМД Винничины" Эльвира Мриясова.

Аналогичные вопросы появились и у экспертов.

"Судя по серьезным заявлениям, уже до всех дошло, что нас ожидает крайне серьезная зима, и в этой ситуации мало кто понимает, что делать. Идеи с буржуйками хороши и, наверное, "полезны", но где дрова для них сначала купить и потом и заготавливать? Да и насчет генераторов, не сказали, где канистры с бензином и дизтопливом хранить?", — задается вопросом на своей странице в соцсетях глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

В целом, как показывает опыт, буржуйка имеет массу недостатков и есть куда более удобные способы обогревать квартиру в условиях, когда нет газа.