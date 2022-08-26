Буржуйки в кожен будинок: як Україна готується до найважчої зими в історії

Влада б’є на сполох і вимагає забезпечити житлові будинки хоча б буржуйками

Після попередження мера Києва Віталія Кличка про найважчу зиму для киян кроки до майбутнього утеплення почали робити і в регіонах, причому аж до цілком благополучних, які знаходяться далеко від передової.

Так, мер Львова Андрій Садовий поставив завдання ОСББ, ЖЕКам та керуючим компаніям до 1 жовтня обладнати "буржуйками" 10 500 багатоквартирних житлових будинків, забезпечивши їх тепловими пунктами.

На думку міської влади, буржуйки слід встановити у підвалах чи укриттях будинків, на випадок, якщо через пошкодження електричних підстанцій традиційне тепло зникне. Крім печей також балансоутримувачі повинні заготовити запас дров.

Раніше Львів уже закупив 740 буржуйок для обігріву комунальних установ на випадок надзвичайної ситуації.

У Вінниці міська влада вимагала від ОСББ купити по 1 електрогенератору на під’їзд чи хоча б житловий будинок. Якщо така покупка за 40 тисяч гривень виявиться не по кишені, можна обмежитися буржуйкою із запасом дров.

Як і у Львові, їх пропонують встановлювати в підвалах житлових будинків і там же зберігати паливо, що загрожує підвищеною пожежною небезпекою.

"Питання зберігання палива в підвалі — це ще більше наражати людей на небезпеку. Ніхто не подумав!", — зазначила в коментарях у соцмережі Фейсбук голова правління Асоціації "ОСББ Вінничини" Ельвіра Мріясова.

Аналогічні питання виникли і в експертів.

"Зважаючи на серйозні заяви, вже до всіх дійшло, що нас чекає вкрай серйозна зима, і в цій ситуації мало хто розуміє, що робити. Ідеї з буржуйками хороші і, напевно, "корисні", але де дрова для них спочатку купити і потім і заготовляти? Та й щодо генераторів, не сказали, де каністри з бензином та дизпаливом зберігати?", — запитує на своїй сторінці в соцмережах голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

В цілому, як показує досвід, буржуйка має масу недоліків і є куди зручніші способи обігрівати квартиру в умовах, коли немає газу.