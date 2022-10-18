Україна заборонить вивіз деревного палива, щоб забезпечити дровами людей і війська

Повна заборона експорту деревини допоможе створити запаси палива на зиму, але зашкодить бізнесу з виробництва паливних брикетів

Міністерство розвитку громад та територій (Мінерегіонбуд) оприлюднило проєкт рішення про заборону експорту деревного палива.

Проєктом передбачено внесення змін в постанову Кабміну №1424 від грудня 2021 року, яка містить перелік товарів, що підлягають ліцензуванню та квотуванню під час імпорту та експорту.

Пропонується встановити квоту "0 тон" при експорті паливної деревини у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо, стружки, тирси, тріски, уламків і відходів деревини, скрапу, деревного палива у вигляді колод, полін, брикетів, гранул.

В пояснювальній записці до проєкту вказано, що його метою є забезпечення належної підготовки та проходження опалювального періоду 2022/2023 років.

"Деревне паливо є одним із важливих джерел альтернативної енергії в Україні та є одним із найдешевших енергетичних ресурсів. Доведено, що його обсяги є достатніми для забезпечення енергетичних потреб населення", — вказано в записці.

Крім того, зазначається, що дрова потрібні не тільки цивільним, але й активно використовуються силами оборони України на фронті.

Між тим, деякі учасники ринку критикують це рішення. Так, один з власників лісопереробного підприємства Олександр Місюра пропонує заборонити лише експорт сировини – колод, полін, стружки і т.д. Між тим, залишити можливим експорт переробленої продукції – паливних гранул та брикетів.

"Якщо деревне паливо у вигляді переробленої продукції (насамперед, брикети та гранули) потрапить під заборону експорту, то навряд чи ця продукція з доданою вартістю відразу буде поглинута на внутрішньому ринку за прийнятними для бізнесу цінами, — пише Місюра. – Швидше за все, всі склади відразу стануть повністю заповненими, тому технологічні лінії з переробки тирси, тріски, стружки, уламків та інших відходів деревини у паливні гранули та брикети доветься зупиняти".

Нагадаємо, ще в серпні мер Львова Андрій Садовий закликав ОСББ міста забезпечити підвали або бомбосховища буржуйками, які можуть знадобитись в разі ракетних атак російських окупантів по енергетичній інфраструктурі.