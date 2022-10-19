Як жити з ризиком відключення світла та тепла — поради від директора ДТЕК

Варто подбати про альтернативні джерела тепла

Внаслідок масованих обстрілів росіян в Україні зруйновано 30% електростанцій. На їхнє відновлення знадобиться час, а зиму вже не за горами. Найважче в цій ситуації доведеться тим, хто живе в багатоповерхових будинках і повністю залежить від централізованого постачання електрики, тепла, гарячої води.

Мешканцям приватних будинків виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв’ю "РадіоНВ" порадив організувати альтернативні джерела тепла та енергії. Зокрема, це можуть бути генератори для електроенергії, котли на твердому паливі або пелетах для опалення.

Він рекомендував зробити, щоби джерел енергії було кілька. Одним із варіантів залишаються сонячні панелі. Він розповів, що під час окупації Київської області люди використали їх, щоби жити вдома навіть без централізованого енергопостачання.

Для мешканців багатоквартирних будинків можливі варіанти переїзду до будинку з альтернативним джерелом палива чи жити не у всіх кімнатах. Якщо такої можливості немає, топменеджер ДТЕК радить підготуватися — утеплити вікна та двері, а в час пік максимально економити електрику, щоб не створювати навантаження на енергосистему.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні готуються заборонити експорт деревного палива, щоб мати альтернативу у разі проблем узимку. Крім того важливо не тільки економити електроенергію, щоб потужності, що залишилися, справлялися, а й вчасно оплачувати квитанції, щоб у підприємств були необхідні кошти.