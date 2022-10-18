Тотального блекауту не буде: ексменеджер "Нафтогазу" озвучив найгірший сценарій

Максим Білявський оцінив "Телеграфу" загрози від атак рф на електростанції та порадив українцям, що треба робити

Лише за кілька днів росія здійснила одні з масованіших атак на Україну, спрямовані на знищення енергетики та критичної інфраструктури мирних міст. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано. У багатьох регіонах відсутня електроенергія та водопостачання.

Відповідну інформацію оприлюднив президент України Володимир Зеленський, відзначивши, що ці злочини проти мирного населення перекреслили усі ймовірності повернення до переговорів із путінським режимом.

"Телеграф" поцікавився у ексдиректора з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України", експерта енергетичних програм Центру Разумкова Максима Білявського, наскільки небезпечна така втрата для української енергосистеми, чи загрожує країні тотальний блекаут (масштабне відключення світла) та що робити пересічним громадянам.

— Втрату ще якої кількості електростанцій Україна зможе витримати?

— Найперше, я б не давав жодних оцінок стосовно потужностей генерацій, які у нас є в розпорядженні після масованого чергового обстрілу. Неспровокованого між іншим ніким і нічим. Чому я б уникав таких оціночних суджень, тому що існує доволі висока вірогідність того, що агресор, власне моніторячи інформаційний простір і оцінюючи ті, чи інші інформаційні ресурси, може відкорегувати свої удари. Тому я б краще звернув би увагу на тому, як населення може допомогти енергетикам України. Користуючись нагодою, хотів би донести думку, що українські громадяни мають усвідомити, що на сьогоднішній день оплата за платіжками газу, електроенергії, тепла в майбутньому це своєрідний донат енергетичному фронту.

Зараз дуже важливо економити електроенергію і підтримувати фінансову ліквідність енергетичних ринків. Це те, про що, я вважаю, потрібно говорити. Це власне два топіка, які потрібно пушити, комунікувати в широкий загал. Тобто, перший топік він зрозумілий — це економія електроенергії в години максимального навантаження на енергосистему, зранку та ввечері. Ну і звісно це — посильна плата за спожиті енергоресурси. Це те, що можуть зробити громадяни, це те, що на мій погляд, має бути на порядку денному в інформаційному просторі.

Задачі, пов'язані з достатністю генеруючих потужностей, з надійністю інфраструктури, — посильні для вирішення нашими героями енергетичного фронту. Тобто, я пропоную, все ж таки, розділити відповідальність і увагу громадян до свого обов'язку — економія та посильна плата за спожиті ресурси. Енергетики — достатність генеруючих потужностей та надійність інфраструктури.

Дуже важливо розподіляти ролі, зберігати спокій і діяти відповідно до компетенцій. Компетенція енергетиків це — аби інфраструктура працювала стабільно та надійно попри неспровоковані терористичні удари по цивільній інфраструктурі. А задача громадян України — економити ресурси і сплачувати платіжки.

— Як би ви оцінили, чи несуть ризики всі ці збої та додаткові навантаження на енергетичну систему в сегменті атомної генерації? Наскільки ці стрибки несуть загрози саме технічного характеру для АЕС та енергосистемі?

— Я погоджуюсь з учорашньою комунікацією "Енергоатому" стосовно того, що ворог підступно обрав цілі обстрілів для ураження, щоб спровокувати зміну сталого режиму роботи АЕС. З цим я погоджуюсь. З точки зору поточної ситуації, ураження цілей, тут складно сказати. І знову ж таки — не коментував би (наскільки обстріли нашкодили ситуації в сфері атомної генерації — Авт.) конкретну ситуацію.

Але запевнив би в тому, що наприклад, в Житомирі енергопостачання, на мій погляд (за моєю інформацією), відновиться в найближчу добу. Знову ж таки, по Житомиру, власне, знеструмлена лише частина міста. Інша частина міста має електроенергію. Тому сподіваємося на швидке відновлення енергомереж. Та сама ситуація, я думаю, складеться із споживачами найбільшого житлового масиву Києва — Троєщини. Найближчим часом постачання електроенергії буде відновлено.

Що стосується роботи АЕС, на сьогоднішній день, наскільки, знову ж таки, мені відомо, зроблені всі необхідні роботи для того, аби максимально убезпечити режими роботи атомних електростанцій від тих уражень, які мали місце.

— Якщо все ж таки абстрагуватися і узагальнювати, то ураження якого відсотка енергетичних об'єктів може загрожувати блекаутом (тотальному відключенню)?

— Тотального блекауту не буде. Цього ворог не дочекається. Він цієї цілі не досягне. Єдине, найгірший сценарій, на мій погляд, це — сегментація енергосистеми (спроба окупантів обстрілами розділити енергосистему на окремі сегменти/зони, — Авт.). Тобто, на жаль, децентралізація. Це те, що може мати місце в самому найгіршому сценарії. Себто тотального блекауту, повторююсь, в Україні не буде.