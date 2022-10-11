Перебої зі світлом: як українцям підготувати себе до блекаутів

Що варто купити, щоб не страждати від перебоїв зі світлом

Цього року через російське вторгнення зима для українців може бути дуже складною. І йдеться не лише про можливі перебої з теплом, а й про перебої зі світлом, про що говорять нещодавні удари по енергетичній інфраструктурі.

Як йдеться у матеріалі UAportal, щоб не залишатися в темряві, варто запастися поряд речей, які допоможуть легше перечекати періоди відсутності електрики.

Освітлювальні прилади

Купуйте ліхтарик, свічки або палички, що світяться, і зберігайте їх у легкодоступному місці. Крім того, флуоресцентні наклейки у кімнаті дозволять легше дійти до місця їх зберігання у непроглядній темряві.

Однак пам’ятайте, що не варто запалювати свічки, якщо відчуваєте запах газу.

Батарейки

Яким би добрим не був ліхтар, але йому доведеться рано чи пізно міняти батарейки. І буде краще, якщо вони вже будуть куплені заздалегідь.

При цьому запас варто зробити таким, щоб мати можливість пережити тривалі блекаути, у будь-якому разі запасні акумулятори та батареї зайвими не будуть.

Автомобіль як акумулятор

У разі наявності автомобіля можна придбати автомобільний зарядний пристрій смартфона. Це дозволить не залишитися без зв’язку з навколишнім світом у критичній ситуації.

Головне не зловживати, інакше можна розрядити акумулятор.

Їжа та вода

Зробіть запас продуктів харчування та води з розрахунком на те, щоб пережити два-три тижні. Це можуть бути снеки, печиво, овочі, фрукти, горіхи, консерви, сушена та сублімована їжа, яку зазвичай беруть у похід, і т.д, головне, щоб вона не вимагала особливих зусиль для приготування, а краще, щоб не вимагала його зовсім.

Варто зазначити, що у разі відключення світла в місті водопровідна вода надходити не буде, а тому варто мати запас води в пляшках.

Плита

Якщо у вас стоїть електрична плита, то у разі блекауту скористатися нею вже не вдасться. Подбайте про придбання альтернативи на кшталт туристичного газового пальника.

Трюк із пляшками з водою

Покладіть пляшки з водою в морозилку, у разі відключення світла вони почнуть охолоджувати повітря навколо себе, що дозволить деякий час підтримувати потрібну температуру в холодильнику чи морозилці. Крім того, додатковий запас води зайвим не буде.

Одяг

Одяг варто тримати у легкодоступному місці, оскільки у надзвичайній ситуації у вас не буде часу, щоб її шукати.

Аптечка

У разі блекауту шукати потрібні медикаменти у темряві по квартирі буде не найкращою ідеєю. Тому найнеобхідніше має бути заздалегідь упаковане та лежати у легкодоступному місці. Переконайтеся, що всередині аптечки є:

перев’язувальний матеріал;

бинт;

пластир;

ножиці;

антисептики (перекис водню);

антибіотики;

знеболювальні засоби.

Розваги

Можливо відключення світла буде і не пов’язане з надзвичайною ситуацією, а, наприклад, з плановим віяловим відключенням, тому в такому разі вам доведеться якось бавити час і не сидіти склавши руки. Карткові та настільні ігри добре для цього підійдуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які речі варто придбати, щоб зігрітися в холодній квартирі у разі, коли є перебої з опаленням.