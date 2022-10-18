Рус

Зруйновано 30% електростанцій України: Зеленський зробив заяву

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зруйновано 30% електростанцій України: Зеленський зробив заяву Новина оновлена 18 жовтня 2022, 12:17

Лише за кілька днів сусідня росія здійснила одні з масованіших атак на Україну, спрямовані на знищення енергетики та критичної інфраструктури мирних міст. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано. У багатьох регіонах відсутня електроенергія та водопостачання.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Твіттері оприлюднив президент України Володимир Зеленський, відзначивши, що ці злочини проти мирного населення перекреслили усі ймовірності повернення до переговорів із путінським режимом.

"Ще один вид російських терористичних атак: спрямовані на енергетику та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом путіна не залишилося місця", — йдеться в тексті публікації гаранта.

Новина доповнюється…