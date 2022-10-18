Зруйновано 30% електростанцій України: Зеленський зробив заяву

Лише за кілька днів сусідня росія здійснила одні з масованіших атак на Україну, спрямовані на знищення енергетики та критичної інфраструктури мирних міст. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано. У багатьох регіонах відсутня електроенергія та водопостачання.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Твіттері оприлюднив президент України Володимир Зеленський, відзначивши, що ці злочини проти мирного населення перекреслили усі ймовірності повернення до переговорів із путінським режимом.

"Ще один вид російських терористичних атак: спрямовані на енергетику та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом путіна не залишилося місця", — йдеться в тексті публікації гаранта.

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