На екстрений випадок: які речі потрібно мати в будинку, якщо відключать світло та газ

Підручні засобы іноді можуть виручити в найкращій ситуації, а фінансових витрат майже не вимагають

Холоди ще не настали, а російські окупанти вже атакують енергетичну систему України ракетами та іншими снарядами. Втім, це не привід опускати руки. Навпаки, багато наших співвітчизників лише зміцнили своє негативне ставлення до росіян, водночас продовжуючи підготовку до майбутнього опалювального сезону. Одним із її варіантів є створення запасів із підручних засобів, що допоможуть мати вдома тепло та світло, навіть якщо на лініях спостерігатимуться перебої із постачанням.

"Телеграф", посилаючись на "Судово-юридичну газету", розповість, які кілька простих речей слід мати під рукою на випадок відключення важливих енергетичних систем. Запаси потрібні мінімальні, як і фінансові вкладення в них, зате користі від них чимало.

Сухий спирт

Сухим спиртом часто користуються військові та туристи. Цей засіб незамінний для приготування їжі або теплого пиття. Його без проблем можна підпалити сірниками або запальничкою. Під час горіння він має своєрідний запах, який при цьому не є гидким. А от диму від його горіння зовсім немає.

Також можна використовувати портативні газові плити. Однак тут слід бути обережним під час експлуатації газових балонів, щоб не створити аварійної ситуації у власному будинку.

Свічки та ліхтарики

Дідівські і не лише способи розігнати темряву досі працюють. Під час прийдешньої зими в будинку явно не стане зайвим запас свічок. Також можна розщедритися не лише на звичайний ліхтарик, але і на великий ліхтар, що має потужний акумулятор. Його ще називають "шахтарським". Подібна річ здатна освітлювати ваше житло всю ніч — якщо вистачить зарядки.

Незамінна дрібниця

Палички, що світяться в темряві. Особливого світла вони не дають, але все ж краще, ніж постійно вдивлятися в навколишній морок. Однак враховуйте те, що найбільш яскраво вони світяться лише в першу годину-дві.

Туристичний набір. До нього входять комплекти теплого одягу, вовняні шкарпетки, спальний мішок. Також можна розжитися термобілизною, що особливо актуально для українських військових, які часто ночують у бліндажах. Зігрітися допоможе і звичайний термос, зараніш наповнений гарячим чаєм або кавою.

Як варіант — купіть грілку, яку можна заряджати від павербанку. Їх часто продають у магазинах військового чи туристичного спорядження.

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