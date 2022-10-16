Два способи утеплити будинок до зими: недорогі та ефективні лайфхаки

Заздалегідь подбайте про те, щоб у вашій оселі не було втрат тепла

Ця зима може бути досить суворою для українців. Уряд уже попередив, що температура у квартирах становитиме щонайменше 16 градусів тепла. Тож варто подумати про те, як додатково утеплити житло.

Насамперед зверніть увагу на протяги. Вони можуть "гуляти" не тільки через вікна, які варто утеплити, а й через двері. Також важливо перевірити, наскільки якісно зберігають тепло труби. Розібратися з усім цим допоможуть два простих лайфхаки.

По-перше, потрібно утеплити двері в будинку. Так звані дверні змійки – чудова знахідка для зими. Захист від протягів можна купити або зробити своїми руками. Предмет потрібно розмістити вздовж щілини під дверима. Невеликий зазор може пропускати багато холодного повітря, тому утеплення дверей дуже важливе. Якщо не хочете витрачатися, спробуйте елементарний лайфхак: просто згорніть рушник або ковдру і встановіть біля дверей.

Позбудьтеся протягів біля дверей

По-друге, ізолюйте труби. Щоб труби не втратили тепло (або, що ще гірше, не замерзли і не вибухнули в один холодний день), оберніть їх рукавом-утеплювачем. Це спеціальні смужки із ізоляційних матеріалів, які надягають на трубу. Бонус лайфхака: це рішення підвищить температуру води на два-чотири градуси.

Не забудьте утеплити труби

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