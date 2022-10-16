Два способа утеплить дом к зиме: недорогие и эффективные лайфхаки

Заранее позаботьтесь о том, чтобы в вашем жилище не было потерь тепла

Эта зима может оказаться довольно суровой для украинцев. Правительство уже предупредило, что температура в квартирах будет составлять минимум 16 градусов тепла. Так что стоит подумать о том, как дополнительно утеплить жилище.

Прежде всего обратите внимание на сквозняки. Они могут "гулять" не только через окна, которые стоит утеплить, а и через двери. Также важно проверить, насколько качественно сохраняют тепло трубы. Разобраться со всем этим помогут два простых лайфхака.

Во-первых, нужно утеплить двери в доме. Так называемые дверные змейки – отличная находка для зимы. Защиту от сквозняков можно купить или же сделать своими руками. Предмет нужно разместить вдоль щели под дверью. Небольшой зазор может пропускать много холодного воздуха, поэтому утепление дверей очень важно. Если не хотите тратиться, то попробуйте элементарный лайфхак: просто сверните полотенце или одеяло и установите возле двери.

Избавьтесь от сквозняков возле двери

Во-вторых, изолируйте трубы. Чтобы трубы не потеряли тепло (или, что еще хуже, не замерзли и не взорвались в один очень холодный день), оберните их рукавом-утеплителем. Это специальные полоски из изоляционных материалов, которые надеваются на трубу. Бонус лайфхака: это решение повысит температуру воды на два-четыре градуса.

Не забудьте утеплить трубы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как согреться в экстренных ситуациях. Можно, к примеру, сделать обогреватель своими руками.