Яким буде кінець зими: якої погоди чекати у лютому
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У лютому будуть періоди сильних морозів та відлиг
Українці проводжають "бабине літо" та готуються до холодів. Їхній пік очікується у січні, тоді як грудень та лютий будуть відносно теплими.
Заввідділенням прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС та НАН України Віра Балабух зазначає, що у лютому середньомісячна температура на півдні України очікується близько +2 за Цельсієм, на північному сході – до -2 градусів.
Відомий народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі на лютий 2023 передбачає таку погоду:
- 1-3 — морози помірні,
- 3 — сніг,
- 3-4 — сильні морози,
- 6-8 — ослаблення морозів,
- 9-12 — сніг,
- 18-20 — відлига,
- з 21 і до кінця місяця — сильні морози,
- 21-22 — сніг.
Згідно з історичним аналізом прогнозів за 70 років, в Україні у лютому справді буде холодніше на північному сході у лютому, а тепліше — на півдні. Як середній показник по сайту "Метеопрог" було обрано Київ. Для ілюстрації північного сходу Харків, а для півдня – Одеса.
Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у грудні в Україні і яким стане найхолодніший, за прогнозами, місяць — січень. Ця зима може стати непростою – українців закликають готуватися до відключень опалення та електроенергії.