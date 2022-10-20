Яким буде кінець зими: якої погоди чекати у лютому

У лютому будуть періоди сильних морозів та відлиг

Українці проводжають "бабине літо" та готуються до холодів. Їхній пік очікується у січні, тоді як грудень та лютий будуть відносно теплими.

Заввідділенням прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС та НАН України Віра Балабух зазначає, що у лютому середньомісячна температура на півдні України очікується близько +2 за Цельсієм, на північному сході – до -2 градусів.

Відомий народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі на лютий 2023 передбачає таку погоду:

1-3 — морози помірні,

3 — сніг,

3-4 — сильні морози,

6-8 — ослаблення морозів,

9-12 — сніг,

18-20 — відлига,

з 21 і до кінця місяця — сильні морози,

21-22 — сніг.

Згідно з історичним аналізом прогнозів за 70 років, в Україні у лютому справді буде холодніше на північному сході у лютому, а тепліше — на півдні. Як середній показник по сайту "Метеопрог" було обрано Київ. Для ілюстрації північного сходу Харків, а для півдня – Одеса.

Прогноз погоди у Києві на лютий 2023 року.

Прогноз погоди у Одесі на лютий 2023 року.

Прогноз погоди у Харкові на лютий 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода у грудні в Україні і яким стане найхолодніший, за прогнозами, місяць — січень. Ця зима може стати непростою – українців закликають готуватися до відключень опалення та електроенергії.