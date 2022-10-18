Немає світла та газу: 4 корисні поради для складної ситуації взимку

Усі перелічені речі можна придбати в спеціальних крамницях, коштувати вони можуть принципіально різно

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами по території Україні і пошкодженням критичної інфраструктури, українці яскраво відчули на собі, як жити певний час без електроенергії. Взимку більш помітною стане й відсутність опалення, адже холодний період року стає все ближче і точно не тішить теплим сонцем. На випадок, коли немає як світла, так і газу можна, слід знати кілька справді корисних лайфхаків. З ними точно стане комфортніше пережити важкі періоди.

Їх висвітив журналіст Сергій Сироватка в українському виданні "SPEKA". За його словами, такі варіанти заощаджать час і виключать можливість "короткострокового блекауту в квартирі".

Як зарядити гаджети

На такий випадок потрібно мати щонайменше павербанк, але найкраще придбати зарядну станцію. Наразі вони продаються в різних цінових діапазонах, тож можна вибрати те, що більше підходить до розрахованого бюджету. Таким чином можна забезпечити функціонування телефонів, ноутбуків, модема, а також чайника, праски, світильників.

Автор взяв станцію з потужністю 0,6 кВт/год зі збільшенням за потреби до 1,2 кВт/год, його прилади працювали по-різному. Праска грілася не як завжди, пилосос всмоктував пил слабше, ніж зазвичай, чайник грівся помітно довше. А ось кавоварка під час перемелювання зерна просто зупинялася: потрібно більше потужності. Мікрохвильова піч теж не тягне, але її в будь-якому випадку використовувати неекономно при перебоях світла. Мультиварці потужності достатньо, але 100% заряду вистачить лише на годину, а це також не надто раціонально.

Як приготувати їжу

Найкраще рішення, аби приготувати їжу без газу, це портативний газовий пальник. Це доволі економно, адже він коштує близько 30 доларів, а газові балончики до нього по 2 долари за штуку.

Одного балончика вистачає приблизно на 2 години роботи однієї конфорки. Цього достатньо для приготування чи розігріву їжі на добу. "Купив ящик на 40 балончиків і склав на балкон", — підсумував автор.

Як забезпечити опалення

Звичайно, що можна мати автономне живлення для олійного обігрівача, але автор вважає таку ідею нереальною за потужністю. Він рекомендує замінити їх на електричну постільну білизну.

Він зазначив, що електропростирадла можна придбати приблизно за 20 доларів, а електроковдри за 40 доларів. Теоретично для них на ніч вистачатиме навіть одного павербанка, що забезпечить комфортний і теплий сон.

Як зарядити зарядну станцію

Для тих, хто справді має таку можливість, слід придбати портативний бензиновий генератор. За доволі хорошу модель модель можна заплатити 300-400 доларів, але є і дорожчі. Вмикати бензогенератор на 1,5 години потрібно на вулиці далеко від будинків. У квартирі не можна, адже його гучність 60-90 децибелів, а заборона для квартир — не понад 40.

Продавці портативних бензинових генераторів іноді пишуть, що можна і в квартирах запускати, але це брехня. Запускати їх на балконі — це також погана ідея. До того ж він не стільки шумний, як має мікровібрації, кі можуть дратувати сусідів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є 5 простих рекомендацій для утеплення спальної кімнати взимку. Це все можна влаштувати самостійно.