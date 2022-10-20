Життя у блекауті: що робити, якщо відключили електроенергію та як до цього підготуватися

Якщо скоротити енергоспоживання не вдасться — блага цивілізації подаватимуться погодинно

Українців закликали до максимальної економії електроенергії 20 жовтня, щоби підтримати пошкоджену критичну інфраструктуру країни. Але варто бути готовими не лише у четвер — через російські обстріли зникнути з дротів електрика може будь-якого дня, як аварійно, так і через планові відключення.

"Телеграф" зібрав поради від уряду США та українських експертів про те, як найкраще підготуватися до складного періоду та як можна допомогти енергосистемі. Як пише Obozrevatel, якщо українці не навчаться економити, доведеться подавати електроенергію дозовано.

Скоротити електроспоживання найпростіше зі світлом — якщо ви використовуєте протягом дня 5 лампочок в 100 Вт протягом 5 годин, то за день ви спалите 2,5 кВт/год. На місяць "набіжить" вже 75 кВт/год. Якщо використовувати світлодіодні лампи на 12 Вт (аналог стоватної лампочки розжарювання), то споживання зменшиться у 8,3 рази – становитиме на місяць 9 кВт/год.

Проведіть інвентаризацію — визначте якісь предмети, що залежать від електрики вам потрібні — зробіть запаси батарейок, акумуляторів, зарядіть портативні пристрої. Краще мати ліхтарик та свічки. Також знадобляться вода і харчі, що не швидко псуються. Якщо у вас є медичні потреби – перевірте як можна зберігати ваші ліки без холодильника (якщо вони там є).

Перевірте електропроводку – стрибки напруги можуть призвести до короткого замикання.

Утепліть будинок — у разі проблем з опаленням, це допоможе не використовувати обігрівачі та кондиціонери. Це можна зробити професійно за великі кошти, так і підручними матеріалами.

Якщо світло відключили

Тримайте морозильники та холодильники закритими.

Вимкніть прилади та електроніку, щоб уникнути пошкодження від стрибків напруги.

Використовуйте генератор, але тільки на відкритому повітрі та далеко від вікон.

на відкритому повітрі та далеко від вікон. Майте альтернативний канал зв’язку або оповіщення, наприклад радіо на батарейках.

Як раніше повідомляв "Телеграф", відключення будуть почергові для областей у разі потреби і триватимуть до чотирьох годин. Для тих, хто має таку можливість рекомендується мати кілька альтернативних джерел електроенергії.