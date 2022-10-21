Тепло возвращается, но не ко всем: чем погода порадует украинцев до конца октября

Украинцы еще смогут насладиться теплой погодой в этом году

Второй месяц осени подходит к концу, но похоже, что перед приходом ноябрьских холодов погода еще порадует украинцев несколькими теплыми днями.

Впрочем, как говорится в прогнозе Гисметео, насладиться теплом получится далеко не у всех. Так меньше всех повезет жителям восточных областей, а больше всех — южных.

На западе нашей страны на выходных и в начале новой недели стоит ждать до +17 градусов тепла, однако уже с четверга температура воздуха плавно пойдет на спад. Впрочем, даже в первые дни ноября столбики термометра днем не будет опускаться ниже +10 градусов.

В центральные области потепление придет лишь после выходных, но теплыми днями насладиться не получится из-за дождей, которые обещают продолжаться вплоть до конца рабочей недели.

Наиболее прохладно будет в восточных областях, где лишь изредка можно будет увидеть температуры выше +15 градусов. В основном же стоит ожидать, что столбик термометра намного выше +10 градусов подниматься не будет.

Теплые дни возвращаются в южные области Украины, там теплеть начнет уже с субботы и до конца рабочей недели температура воздуха будет днем доходить вплоть до +18.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что в этом году зимой холодно не будет. Вместо того, есть высокая вероятность, что в декабре украинцы увидят аномально высокие температуры.