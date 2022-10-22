Декабрь будет мягок к украинцам: синоптики дали прогноз на последний месяц 2022 года

Предстоящий декабрь порадует украинцев более-менее мягкой погодой без существенных морозов

Хотя согласно прогнозам синоптиков ноябрь этого года начнется с похолодания и дождей, а закончится морозами и снегом, декабрь будет весьма мягок к украинцам, ведь сильных морозов в этот месяц не ожидается.

Такой прогноз на декабрь дала кандидат географических наук, старший научный сотрудник, зав.отдела прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

По ее словам, на значительной территории Украины, за исключением северных, восточных областей и Карпатского региона, средняя температура воздуха в декабре может быть положительной от 0 до +3 °С.

"Это свидетельствует о том, что в течение месяца на этой территории будут преобладать положительные температуры", — говорит Вера Балух.

Она добавляет, что отрицательная средняя температура от 0 до -2 °С и ниже будет характерна в декабре только для северных, центральных, восточных областей страны и высокогорья Карпат.

Ее прогноз подтверждает и долгосрочный прогноз meteoprog.ua:

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"Телеграф" ранее сообщал, что сильных снежных заносов в зиму 2022-2023 тоже ждать не стоит.