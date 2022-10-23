Осеннее тепло побеждает "холодное зло": какую погоду обещают синоптики на ближайшие дни (видео)

После нескольких дождливых дней в Украине установится комфортная погода – и так будет продолжаться до конца месяца

В связи с войной боевые действия и погода стали, похоже, самыми обсуждаемыми украинцами темами. К тому же природа не устает подбрасывать поводы для этого, позволяя радоваться теплу даже в последнюю декаду октября.

Так, в воскресенье, 23 октября согласно сообщению Укргидрометцентра, в большинстве областей пройдут дожди, но будет тепло.

Видеопрогноз Укргидрометцентра

При этом в западной части страны, по мнению синолптика Игоря Кибальчича, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, днём максимальные значения окажутся в пределах +14…+19 °С.

Погода в Украине 23 октября

В северных областях малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 8 м/с. Ночью воздух остынет до +2…-3 °С, днём прогреется до +9…+14 °С.

В центральном регионе малооблачно и сухо. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…-2 °С, днём +11…+16 °С.

На юге Украины можно ждать переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с, в Приазовье днём отдельные порывы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7 °С, в Крыму и Приазовье до +10 °С. Днём максимальные значения составят +13…+18 °С.

В восточной части страны малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 3 – 8 м/с. Ночью минимальная температура составит -3…+2 °С, днём +10…+15 °С

В столице, уверяет синоптик Наталья Диденко, 23 октября ожидается влажная погода с дождем. Температура воздуха будет колебаться около +11, +12 градусов.

В понедельник в столице потеплеет до +14+16 градусов, в большинстве областей — температура будет ночью 4-10 °С, днем 9-16 С°.

В дальнейшем тепло продержится в столице примерно до 5 ноября, после чего произойдет небольшое снижение температуры воздуха.

Погода в столичном регионе на две недели

В западных областях после нескольких "мокрых" дней снова вернется тепло, и будет радовать украинцев до конца месяца.

Погода на Западе страны

Центральный регион будет оставаться стабильно сухим и теплым.

Погода в Центре на 2 недели

На Юге же стоит вообще ждать до +12 градусов, и эта "жара" плавно перейдет и на следующий месяц.

Южные области будут купаться в тепле

В целом наступление тепла продолжится и в декабре, и очень хотелось бы надеться, что оно совпадет с успехами ВСУ на Юге и на Востоке. Впрочем, победа все равно будет за Украиной, и за зимой природе весна и лето.