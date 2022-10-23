Гаряча вода не знадобиться: з чого можна зробити суху грілку

Є кілька типів сухих наповнювачів для грілки, які знайдуться чи не в кожному будинку

Майбутня зима може стати дуже важкою за умов регулярних ударів окупантів по критичній інфраструктурі України. Тому в очікуванні опалення можна прислухатися до простих, але діючих лайфхакам, які практично не вимагають зайвих фінансових витрат. Або ж використовувати грілки — причому як водні, так і сухі. До речі, саме про останні сьогодні й поговоримо.

Як повідомляє ресурс "Своїми руками", добре допомагають утримувати тепло невеликі тканинні мішечки із сухими наповнювачами, які розігріваються всього за пару хвилин у мікрохвильовій печі або духовці. В крайньому випадку можна використовувати навіть сковорідку — але тут треба бути дуже уважними, щоб не перестаратися і не влаштувати пожежі.

Чим наповнити такі грілки, запитаєте ви? Є кілька варіантів.

Крупи — причому будь-які. Вашим наповнювачем, що зігріває, може стати гречка, рис, бобові або кукурудза. Головне, не перегрійте такий мішечок, щоб не одержати замість грілки кашу.

Виявляється, бобові є чудовою грілкою

Кухонна сіль. Сіль дуже добре акумулює тепло, тому її часто використовують для зігрівання окремих ділянок тіла під час хвороб.

Сіль дуже добре акумулює тепло, тому її часто використовують для зігрівання окремих ділянок тіла під час хвороб. Дрібний пісок. Якщо є можливість знайти подібний наповнювач, теж добре. Пісок непогано утримує температуру при нагріванні, при цьому точно не ризикує перетворитися на готову страву.

Важливо відзначити, що найчастіше сухі грілки дійсно виглядають, як невеликі мішечки з тканини, які застібаються або навіть зашиваються — на зразок подушечки. Якщо використовуєте гумову грілку, наповнюйте її лише десь на 60%. Перед тим, як лягати з нею в ліжко, обов’язково перевірте її на герметичність. До того ж, явно не зайвим буде обернути її в рушник чи іншу тканину, щоб не обпектися.

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