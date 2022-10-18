Доки не увімкнули опалення: 5 простих лайфхаків, як зігрітися вдома

Перед настанням серйозних холодів варто переглянути свій гардероб і своє ставлення до спорту — це може допомогти зігрітися вже в найближчому майбутньому.

Наступний опалювальний сезон обіцяє бути одним із найбільш непростих в українській історії. Не дивно, що багато наших співвітчизників шукають способи, як без особливих витрат обігріти своє житло в холод і навіть звертаються за мудрими порадами до представників інших національностей. Утім, багато хто не підозрює, що дуже звичайні події або речі можуть стати хорошим варіантом збереження тепла.

Сьогодні "Телеграф" розповість про п’ять простих способів зігрітися за дуже короткі терміни. Деякі з них, як пише "Нове життя", вимагатимуть додаткових зусиль, натомість фінансових витрат від них не надто багато. Хоча, звичайно, є й ті лайфхаки, на які доведеться трохи витратитися.

Утеплюємо гардероб

Банальна, але дуже дієва порада — почніть носити більше одягу. При цьому на шарфи, шапки і навіть рукавички можна звертати серйозну увагу не лише на вулиці, а й у приміщенні. Не забувайте про шкарпетки та тапочки. Цілком незамінною річчю цієї зими також можуть стати всілякі електричні грілки і навіть устілки з підігрівом. Якщо ноги будуть у теплі, то й решта організму поступово розслабиться, зберігаючи вищу температуру навіть у прохолодній кімнаті.

Незвичайний плед

Пледи та ковдри – чудова тема для холодних днів і ночей. Втім, з урахуванням реалій, через які багато хто з нас працює вдома, сидіти закутавшись у три шари тканини, не завжди зручно. Цьому може допомогти спеціальний плед із рукавами — він набагато затишніший і тепліший. До того ж, за бажання, його можна пошити самостійно.

Спорт усьому голова

Якщо ви досі не змогли знайти в собі сили, щоб зайнятися спортом, холоди — найкращий час для цього. Почніть із звичайної зарядки вранці і поступово посилюйте навантаження на організм. Фізичні вправи покращують кровообіг, завдяки чому наші кінцівки та інші частини тіла зігріваються набагато швидше. Підійдуть і гімнастика, і біг, і йога, і танці.

Їмо та п’ємо правильно

Помічали, що завжди зігрієтеся, доки їсте? Логічно, адже їжа дає нам енергію, а енергія тепло. Тому з наближенням холодів настав час знову віддавати переваги ситним м’ясним стравам, для яких не варто шкодувати спецій. Добре зігрітися допомагають часник, куркума, чорний та червоний перець, а також мускатний горіх. Згадайте і про сири, жирну рибу та гіркий шоколад.

Не треба акцентувати на алкоголі — він не допомагає зігріватися, а лише додає проблем із судинною системою. Якщо ви хочете пити дійсно зігріваючі напої, то ми маємо для вас кілька пропозицій. Пошукайте рецепти глінтвейну або пуншу з обліпихою — але безалкогольних, трав’яного чаю з імбиром, відвару шипшини. Також можна пити какао, гарячий шоколад чи тепле молоко з медом.

Робіть масаж

Пам’ятайте, що мороз насамперед завжди зачіпає наші кінцівки. Тому візьміть за правило щодня легко масажувати свої кисті та ступні. За допомогою розтирання, погладжування та легкого натискання вдасться покращити кровообіг, а отже, швидше зігрітися.

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