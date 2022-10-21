П’ять міфів про опалення: як зігрівати будинок економно

Зрештою, ці маніпуляції можуть обійтися вам дорожче, ніж ви припускали

На цей час може виникнути спокуса слідувати всім порадам, що стосуються економії енергії та грошей. Але, як і решта, не всі поради є ефективними самі по собі.

Очевидні кроки, такі як носіння додаткового шару одягу та зниження температури на кілька градусів, заощадять гроші. Але пропонуються й інші заходи, які не підходять багатьом власникам приватних будинків чи квартир, пише express.

1. Тримати всі вікна закритими

Закриття вікон може запобігти протягам, але в довгостроковій перспективі це може призвести до утворення конденсату, усунення якого може бути дорогим. Експерти рекомендують якнайбільше провітрювати приміщення, особливо якщо використовується опалення.

Спробуйте відкривати вікно на 5-10 хвилин кілька разів на день у холодні місяці, особливо під час приготування їжі або після душу.

2. Фарбувати радіатори в темний колір, щоб зробити їх ефективнішими

Цей міф виник через неправильне уявлення про те, що радіатори випромінюють більшу частину свого тепла шляхом випромінювання, і теорію про те, що темні кольори краще випромінюють тепло. Однак радіатори працюють за рахунок конвекції, і ідея пофарбувати їх у чорний колір є безглуздою.

3. "Засипка" горища для утеплення будинку

Захаращення горища коробками, ящиками і меблями, що не використовуються, не допоможе утеплити будинок. Насправді якщо через них просідає підлога, вони можуть робити протилежне.

4. Подвійне скління — найкращий спосіб заощадити

Люди часто думають, що вікна є серйозною проблемою, тому що через них може дути протяг, а холодні протяги дуже відчуваються. Це правда, що подвійне скління набагато краще зберігає тепло, ніж одинарне. Але найбільше тепла ви втрачаєте через стіни (близько 35%), через дах (близько 25%). І лише близько 10% через вікна.

Ні, подвійне скління — це не марна трата грошей, але часто краще спочатку переконатися, що ви добре утеплили горище і стіни.

5. Уникати використання посудомийної машини

У деяких випадках при правильному використанні посудомийна машина може споживати менше енергії, ніж миття посуду вручну. Це, звичайно, якщо вона повністю завантажена та правильно складена, так що кожна поверхня посуду та каструлі доступна для водяних струменів.

Раніше "Телеграф" писав, як зігрітися взимку за допомогою одягу. А також, як утеплити будинок за допомогою килима.