Горячая вода не понадобится: из чего можно сделать сухую грелку
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Есть несколько типов сухих наполнителей для грелки, которые могут найтись едва ли не в каждом доме
Предстоящая зима может стать весьма тяжелой в условиях регулярных ударов оккупантов по критической инфраструктуре Украины. Поэтому в ожидании включения отопления можно прислушаться к простым, но толковым лайфхакам, которые практически не требуют лишних финансовых затрат. Или же использовать грелки — при чем как водные, так и сухие. К слову, именно о последних сегодня и поговорим.
Как сообщает ресурс "Своими руками", хорошо помогают удерживать тепло небольшие тканные мешочки с сухими наполнителями, которые разогреваются всего за пару минут в микроволновке или духовке. В крайнем случае можно использовать даже сковородку — но здесь нужно быть очень внимательными, чтобы не переусердствовать и не устроить пожар.
Чем же наполнить такие грелки, спросите вы? Есть несколько вариантов.
- Крупы — причем любые. Вашим согревающим наполнителем может стать гречка, рис, бобовые или кукуруза. Главное, не перегрейте такой мешочек, чтобы не получить вместо грелки кашу.
- Кухонная соль. Отметим, что соль очень хорошо аккумулирует тепло, поэтому ее нередко используют для согревания отдельных участков тела во время болезней.
- Мелкий песок. Если есть возможность использовать подобный наполнитель — тоже хорошо. Песок неплохо удерживает температуру при нагревании, при этом точно не рискует превратиться в готовое блюдо.
Важно отметить, что зачастую сухие грелки действительно выглядят, как небольшие мешочки из ткани, которые застегиваются или даже зашиваются — на подобии подушечки. Если используете резиновую грелку, то наполняйте ее лишь где-то на 60%. Перед тем, как ложиться с ней в кровать, обязательно проверьте ее на герметичность. К тому же, явно не лишним будет обернуть ее в полотенце или другую ткань — чтобы не обжечься.
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