Горячая вода не понадобится: из чего можно сделать сухую грелку

Есть несколько типов сухих наполнителей для грелки, которые могут найтись едва ли не в каждом доме

Предстоящая зима может стать весьма тяжелой в условиях регулярных ударов оккупантов по критической инфраструктуре Украины. Поэтому в ожидании включения отопления можно прислушаться к простым, но толковым лайфхакам, которые практически не требуют лишних финансовых затрат. Или же использовать грелки — при чем как водные, так и сухие. К слову, именно о последних сегодня и поговорим.

Как сообщает ресурс "Своими руками", хорошо помогают удерживать тепло небольшие тканные мешочки с сухими наполнителями, которые разогреваются всего за пару минут в микроволновке или духовке. В крайнем случае можно использовать даже сковородку — но здесь нужно быть очень внимательными, чтобы не переусердствовать и не устроить пожар.

Чем же наполнить такие грелки, спросите вы? Есть несколько вариантов.

Крупы — причем любые. Вашим согревающим наполнителем может стать гречка, рис, бобовые или кукуруза. Главное, не перегрейте такой мешочек, чтобы не получить вместо грелки кашу.

Оказывается, бобовые являются отличной грелкой

Кухонная соль. Отметим, что соль очень хорошо аккумулирует тепло, поэтому ее нередко используют для согревания отдельных участков тела во время болезней.

Отметим, что соль очень хорошо аккумулирует тепло, поэтому ее нередко используют для согревания отдельных участков тела во время болезней. Мелкий песок. Если есть возможность использовать подобный наполнитель — тоже хорошо. Песок неплохо удерживает температуру при нагревании, при этом точно не рискует превратиться в готовое блюдо.

Важно отметить, что зачастую сухие грелки действительно выглядят, как небольшие мешочки из ткани, которые застегиваются или даже зашиваются — на подобии подушечки. Если используете резиновую грелку, то наполняйте ее лишь где-то на 60%. Перед тем, как ложиться с ней в кровать, обязательно проверьте ее на герметичность. К тому же, явно не лишним будет обернуть ее в полотенце или другую ткань — чтобы не обжечься.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом можно изготовить в домашних условиях обогреватель. Он будет весьма примитивным, но в условиях отсутствия отопления всяко лучше, чем ничего.

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