Пока не включили отопление: 5 простых лайфхаков, как согреться дома

Перед наступлением серьезных холодов стоит пересмотреть свой гардероб и свое отношение к спорту — это может помочь согреться уже в обозримом будущем

Наступающий отопительный сезон обещает быть одним из самых непростых в украинской истории. Неудивительно, что многие наши соотечественники ищут способы, как без особых затрат обогреть свое жилье в холода и даже обращаются за мудрыми советами к представителям других национальностей. Впрочем, многие не задумываются, что весьма обыденные действия или вещи могут стать неплохим вариантом сохранения тепла.

Сегодня "Телеграф" расскажет о пяти простых способах согреться за весьма короткие сроки. Некоторых из них, как пишет "Новая жизнь", потребуют дополнительных усилий, зато финансовых затрат от них не слишком много. Хотя, конечно же, есть и те лайфхаки, на которые придется немного потратиться.

Утепляем гардероб

Банальный, но весьма действенный совет — начните носить побольше одежды. При этом на шарфы, шапки и даже перчатки можно обращать серьезное внимание не только на улице, но и в помещении. Не забывайте о носках и тапочках. Весьма незаменимой вещью этой зимой также могут стать всяческие электрические грелки и даже стельки с подогревом. Если ноги будут в тепле, то и весь остальной организм постепенно расслабится, сохраняя более высокую температуру даже в прохладной комнате.

Необычный плед

Пледы и одеяла — отличная тема для холодных дней и ночей. Впрочем, с учетом реалий, в которых многие из нас работают на дому, сидеть закутавшись в три слоя ткани, не всегда удобно. Этому может помочь специальный плед с рукавами — он намного уютнее и теплее. К тому же, при желании, его можно сшить и самостоятельно.

Спорт всему голова

Если вы до сих пор не смогли найти в себе сил, чтобы заняться спортом, холода — лучшее время для этого. Начните с обычной зарядки по утрам и постепенно усиливайте нагрузку на организм. Физические упражнения улучшают кровообращение, благодаря чему наши конечности и другие части тела согреваются намного быстрее. Подойдут и гимнастика, и бег, и йога, и даже танцы.

Едим и пьем правильно

Замечали, что всегда согреваетесь, пока едите? Логично, ведь еда дает нам энергию, а энергия — тепло. Поэтому с приближением холодов пора вновь отдавать предпочтения сытным мясным блюдам, в которые не стоит жалеть специй. Хорошо согреться помогают чеснок, куркума, черный и красный перец, а также мускатный орех. Вспомните также о сырах, жирной рыбе и горьком шоколаде.

Не нужно делать упор на алкоголь — он не помогает согреваться, а лишь добавляет проблем с сосудистой системой. Если вы хотите пить действительно "горячительные" напитки, то мы имеем для вас несколько предложений. Поищите рецепты глинтвейна или пунша с облепихой — но безалкогольных, травяного чая с имбирем, отвара шиповника. Также можно пить какао, горячий шоколад или теплое молоко с медом.

Делайте массаж

Помните, что мороз в первую очередь всегда затрагивает наши конечности. Поэтому возьмите за правило ежедневно легко массировать свои кисти и ступни. С помощью растирания, поглаживания и легкого надавливания удастся улучшить кровообращения, а, значит, быстрее согреться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие существуют семь способов обогреть зимой собственную спальню.

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