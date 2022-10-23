Укр

Можно обойтись и без обогревателя: как сэкономить на отоплении в зимнее время

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
4057
Как обогреть дом в холода
Как обогреть дом в холода

Советы, которые помогут согреться в холода.

В некоторых регионах отопительный сезон уже стартовал, однако из-за постоянных обстрелов многим украинцам придется обогревать свои дома с помощью обогревателей, или же поручных средств. Именно о таких способах мы и хотим рассказать сегодня.

"Телеграф" собрал для вас несколько полезных уловок, которые помогут вам сохранить тепло в квартире и сэкономить немного газа и электричества, и при этом не замерзнуть.

Как обогреть дом зимой без обогревателя

  • Закрывайте шторы — они обеспечивают лучшее сохранение тепла в квартире и тепло не так быстро выходит наружу.
  • Пользуйтесь одеялом — убедитесь, что у вас достаточно одеял, чтобы согреться. Также можно дополнительно использовать грелку.
  • Открытые радиаторы — перед батареями ничего не должно стоять, даже шторы.
  • Заглушки от сквозняков — закрывайте дверь между комнатами, чтобы тепло оставалось в той комнате, где вы. Также можно заделать щели под дверью, из которых тепло выходит наружу.
  • Обнимайтесь с домашними животными — питомцы часто являются настоящими теплостанциями.
  • Духовка — во время готовки, не закрывайте дверцу техники, чтобы тепло распространялось по квартире.
  • Правильная одежда — стоит выбирать плотные вещи, которые хорошо согревают.
  • Свечи также являются хорошим источником тепла.
  • Ковры — это настоящие "аккумуляторы" тепла, которые отлично сохраняют тепло в квартире.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и просто можно обогреть спальню зимой, при этом не разорившись на все деньги мира.

Помимо этого мы давали несколько советов насчет поведения в бомбоубежищах, где обычно бывает весьма холодно и сыро.

Теги:
#Зима #Отопление #Лайфхак