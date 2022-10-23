Можно обойтись и без обогревателя: как сэкономить на отоплении в зимнее время

Советы, которые помогут согреться в холода.

В некоторых регионах отопительный сезон уже стартовал, однако из-за постоянных обстрелов многим украинцам придется обогревать свои дома с помощью обогревателей, или же поручных средств. Именно о таких способах мы и хотим рассказать сегодня.

"Телеграф" собрал для вас несколько полезных уловок, которые помогут вам сохранить тепло в квартире и сэкономить немного газа и электричества, и при этом не замерзнуть.

Как обогреть дом зимой без обогревателя

Закрывайте шторы — они обеспечивают лучшее сохранение тепла в квартире и тепло не так быстро выходит наружу.

Пользуйтесь одеялом — убедитесь, что у вас достаточно одеял, чтобы согреться. Также можно дополнительно использовать грелку.

Открытые радиаторы — перед батареями ничего не должно стоять, даже шторы.

Заглушки от сквозняков — закрывайте дверь между комнатами, чтобы тепло оставалось в той комнате, где вы. Также можно заделать щели под дверью, из которых тепло выходит наружу.

Обнимайтесь с домашними животными — питомцы часто являются настоящими теплостанциями.

Духовка — во время готовки, не закрывайте дверцу техники, чтобы тепло распространялось по квартире.

Правильная одежда — стоит выбирать плотные вещи, которые хорошо согревают.

Свечи также являются хорошим источником тепла.

Ковры — это настоящие "аккумуляторы" тепла, которые отлично сохраняют тепло в квартире.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и просто можно обогреть спальню зимой, при этом не разорившись на все деньги мира.

Помимо этого мы давали несколько советов насчет поведения в бомбоубежищах, где обычно бывает весьма холодно и сыро.