Согревающий напиток на зиму, который можно пить и детям, и взрослым: суперпростой рецепт (видео)

Попробуйте приготовить эту вкусную витаминную бомбу

На зиму стоит запастись не только всевозможными компотами или же закрыть ягодную настойку. В качестве отличного зимнего напитка, который согреет в мороз, подойдет фруктово-пряный микс. Это замечательная альтернатива компоту, которая просто и быстро готовится. В нем нет ни капли алкоголя, так что в отличие от глинтвейна такой согревающий напиток могут пить даже дети.

Рецептом необычного напитка на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата". Он легко консервируется и хорошо хранится. Зимой напиток нужно будет разогреть, разбавить теплой водой, добавить лимон – и готово к употреблению.

Ингредиенты (на 1 банку объемом 0,8 л.):

Яблоки твердые – примерно 400 г

Сахар – 40 г

Гвоздика – 2 шт.

Корица – 1/3 ч. л.

Вода – в полную банку

Способ приготовления:

Яблоки помыть, удалить из плодов сердцевину. Разложить фрукты в банки. Добавить сахар, гвоздику, корицу, затем залить водой. Закрутить крышки. Стерилизовать 25 минут с момента закипания.

Ранее "Телеграф" делился рецептом изумительного джема на зиму. Нужны самые доступные продукты, приготовление займет совсем немного времени.