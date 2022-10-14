Согревающий напиток на зиму, который можно пить и детям, и взрослым: суперпростой рецепт (видео)
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Попробуйте приготовить эту вкусную витаминную бомбу
На зиму стоит запастись не только всевозможными компотами или же закрыть ягодную настойку. В качестве отличного зимнего напитка, который согреет в мороз, подойдет фруктово-пряный микс. Это замечательная альтернатива компоту, которая просто и быстро готовится. В нем нет ни капли алкоголя, так что в отличие от глинтвейна такой согревающий напиток могут пить даже дети.
Рецептом необычного напитка на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата". Он легко консервируется и хорошо хранится. Зимой напиток нужно будет разогреть, разбавить теплой водой, добавить лимон – и готово к употреблению.
Ингредиенты (на 1 банку объемом 0,8 л.):
- Яблоки твердые – примерно 400 г
- Сахар – 40 г
- Гвоздика – 2 шт.
- Корица – 1/3 ч. л.
- Вода – в полную банку
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, удалить из плодов сердцевину.
- Разложить фрукты в банки. Добавить сахар, гвоздику, корицу, затем залить водой. Закрутить крышки.
- Стерилизовать 25 минут с момента закипания.
Ранее "Телеграф" делился рецептом изумительного джема на зиму. Нужны самые доступные продукты, приготовление займет совсем немного времени.