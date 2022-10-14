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Согревающий напиток на зиму, который можно пить и детям, и взрослым: суперпростой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Отличная альтернатива привычному компоту Новость обновлена 14 октября 2022, 18:27
Отличная альтернатива привычному компоту

Попробуйте приготовить эту вкусную витаминную бомбу

На зиму стоит запастись не только всевозможными компотами или же закрыть ягодную настойку. В качестве отличного зимнего напитка, который согреет в мороз, подойдет фруктово-пряный микс. Это замечательная альтернатива компоту, которая просто и быстро готовится. В нем нет ни капли алкоголя, так что в отличие от глинтвейна такой согревающий напиток могут пить даже дети.

Рецептом необычного напитка на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата". Он легко консервируется и хорошо хранится. Зимой напиток нужно будет разогреть, разбавить теплой водой, добавить лимон – и готово к употреблению.

Ингредиенты (на 1 банку объемом 0,8 л.):

  • Яблоки твердые – примерно 400 г
  • Сахар – 40 г
  • Гвоздика – 2 шт.
  • Корица – 1/3 ч. л.
  • Вода – в полную банку

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, удалить из плодов сердцевину.
  2. Разложить фрукты в банки. Добавить сахар, гвоздику, корицу, затем залить водой. Закрутить крышки.
  3. Стерилизовать 25 минут с момента закипания.

Ранее "Телеграф" делился рецептом изумительного джема на зиму. Нужны самые доступные продукты, приготовление займет совсем немного времени.

Теги:
#Рецепт #Напиток #Яблоки #Консервация