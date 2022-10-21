И согреться, и приготовить еду: как выжить при отключении газа

Пережить сложные периоды из-за отсутствия банальных благ цивилизации — по причине российских ударов по инфраструктуре — не так уж и сложно

Отопительный сезон 2022-2023 обещает быть весьма непростым из-за регулярных атак российских захватчиков по критически важным для Украины объектам. При этом большинство наших соотечественников уже знает, как справиться с тотальным блэкаутом и что нужно делать, если отсутствует водоснабжение. Немаловажной частью нашей жизни является наличие газа в доме или квартире — его используют и для отопления, и для готовки еды.

Поэтому "Телеграф", ссылаясь на "Вікна", сегодня обратит внимание на то, как можно подготовиться к вероятным отключениям поставок голубого топлива. Несколько простых советов могут помочь сэкономить время и избавиться от лишней паники.

Запасы сухой еды (печенья, галет и т.п.), а также консервов могут избавить от нужды готовить какое-то время.

Если без горячего питания не можете прожить, приобретите спиртовку или газовую горелку. При этом помните, что для этих приспособлений нужно горючее: понадобится запас сухого спирта или же баллон с газом.

При желании можно сотворить самодельную горелку. Для этого возьмите пару огнеупорных кирпичей, положите на нее металлическую пластину, под которой расположите несколько свечек. К сожалению, процесс нагревания будет медленным, но за ночь вода может почти закипеть. При этом важно, чтобы за свечами постоянно наблюдали — во избежание пожара.

Если все совсем сложно, вспоминайте об опыте предков — еду можно готовить на костре, на улице. Для того, чтобы подобный сценарий был возможен, подготовьте для себя дерево или уголь, а также спички или зажигалку. Незаменимой вещью в этом случае также станет металлическая посуда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить тепло в доме, если еще не включили отопление. Советами поделилась бывалая туристка.