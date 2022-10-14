Зима уже на носу: как сделать обогреватель своими руками

Лайфхаки, которые позволят согреться в экстренных ситуациях

Правительство Украины предупредило жителей нашей страны о том, что в этом году стоит ждать самой сложной зимы в истории, поскольку из-за постоянных обстрелов, есть вероятность остаться без тепла. На этом фоне многие уже начали искать бюджетные способы обеспечить тепло в помещении, при этом нередко обращая внимания на вещи, которые можно сделать своими руками.

Как говорится в материале Униан, есть несколько полезных лайфхаков, о том, как обеспечить тепло собственными руками не прибегая к покупке дорогостоящих вещей.

Обогреватель своими руками

Данное устройство можно сделать самостоятельно при использовании свечи и пары жестяных консервных банок. Для этого свечи помещают в специальный поддон, а сверху размещают сложенные друг в друга консервные банки. Пример можно посмотреть на видео ниже

Подобный обогреватель подойдет для того, чтобы согреться в маленькой комнате или палатке. Более продвинутые устройства этого типа делаются со свечи в стеклянной колбе, которую размещают между двумя кирпичами, а верхнюю часть создают из нескольких горшков разного размера. Впрочем, глиняные горшки сохраняют тепло не настолько хорошо, как металлические банки.

Грелка из бутылок

Известный многим трюк с пластиковой бутылкой вновь становится актуальным. Для этого надо набрать в пустую бутылку очень горячую воду (но не кипяток) и обмотать ее полотенцем. Импровизированная грелка будет сохранять тепло несколько часов, однако хватит ее на то, чтобы согреть ноги или руки или разогреть кровать.

Спиртовка

Для этого опять-таки понадобится железная банка с металлической крышкой и спирт.

Начертите горизонтальную линию на отметке в 2/3 высоты банка. Сделайте на полосе 3-5 небольших отверстий в банке ножом или шилом.

Залейте в банку спирт и закройте крышку. Поставьте банку на невоспламеняющуюся поверхность и встряхните, чтобы спирт через отверстия немного облил банку снаружи. Подожгите спирт снаружи и подождите, пока он выгорит. Повторите процедуру несколько раз, пока пламя не станет "самостоятельным".

Такой обогреватель можно поставить возле себя и греться, а также готовить на нем еду или кипятить чайник.

Однако открытый огонь может создать пожарную опасность, а чтобы не рисковать лишний раз, горелку надо поставить в стальную емкость.

Напомним, в условиях тяжелой зимы можно прибегнуть к помощи туристического снаряжения, которые специально создавались для того, чтобы помочь выжить в сложных условиях.